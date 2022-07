El ex delantero de Universidad de Chile criticó fuertemente el tema del estadio para el equipo azul, asegurando que existen muchos a los no les interesa que el club tenga su propio recinto.

Universidad de Chile tuvo hoy la confirmación del estadio que albergará el Superclásico ante Colo Colo a finales de este mes de julio, un asunto que se había vuelto un problema para el club azul, pues luego de la negativa de varias ciudades, al fin pudo encontar recinto.

Sin embargo, para la U ha sido un problema durante este año el tema de su localía, ya que el Santa Laura está cerrado hasta nuevo aviso tras las malas condiciones en que quedó su césped por un partido de Rugby y el Estadio Nacional está sufriendo remodelaciones de cara a los Panamericanos 2023.

Aquel problema llevó a los estudiantiles a moverse rápido para contar un estadio para jugar frente a Ñublense el pasado fin de semana y que finalmente terminó siendo el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Diego Rivarola se refirió al debate que se inició en ESPNF90 Chile y en que Felipe Bianchi sostuvo que si alguien sacara la cuenta de cuánto dinero ha perdido la U por no tener estadio, sería mucho más del que se necesita para construir uno y en que a eso el ex delantero agregó.

"Muchas veces no fue el tema de la plata para el estadio, muchos no quieren tener el estadio de la U, esa es una realidad. Puedes tener la plata, pero ¿de qué te sirve tenerla si no te dejan hacerlo? Hay muchos a los que no le interesa que la U tenga estadio, no quieren que tenga", comenzó diciendo.

El recinto de Talca albergará a la U para recibir a Colo Colo en el Superclásico | Foto: Agencia UNO

A lo que 'Gokú' agregó. "No es un problema de la U solamente, es un problema del fútbol. Si acá que no tenga estadio la U, obviamente el primer perjudicado es la U, pero también es el fútbol chileno y la mediocridad del fútbol chileno es el que te da eso. Debe ser uno de los pocos equipos grandes en el mundo que no tiene uno, sea de quien sea el estadio", cerró.