La violencia vivida en Concepción en el Clásico Universitario fue abordada por el panel de F90 de ESPN Chile y, en esa línea, Diego Rivarola y Sebastián Esnaola protagonizaron un duro round por lo ocurrido en el Estadio Ester Roa.

“Cuando dice ¿cómo terminaron ese grupo de hinchas ahí? ¿sabes porque termina ahí? Porque los clubes no se la pueden, lo vengo diciendo hace años”, comenzó diciendo el ex jugador de Universidad de Chile.

“Tienen que entregar el fútbol, porque es una actividad privada por cual ganan plata. Si no se la pueden, tienen que entregarlo. Si no son capaces de organizar un evento a esta altura tienen que entregarlo, tienen que devolverlo”, le contestó Esnaola.

La U ha vivido azotada por la violencia de sus hinchas en el último tiempo. | Foto: Photosport

Rivarola le replicó al comunicador y aseguró que “Antes las barras estaban ordenaditas, no se trata de eso”. Esnaola, lejos de quedarse callado, le responde: “Le estás quitando responsabilidad a los clubes, que lo devuelvan”.

El histórico goleador trató de hacer un paréntesis con la situación que vive Chile y no encontró buena respuesta: ¿Qué pasa en las calles? Antes no pasaba eso…” dijo, a lo que Esnaola cargó: “Si vamos al tema de las calles, no es responsabilidad de nadie. Si lo vamos a transformar en un análisis sociológico, no vamos a llegar a ningún lado”.

El cierre estuvo lejos de ser armonioso, pese a que Esnaola pidió nuevamente que los clubes ‘lo devuelvan’ y encontró la última estocada por parte del ex atacante azul: “¿Tú piensas que así va cambiar?”.