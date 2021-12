El delantero Ariel Nahuelpán se nacionalizó chileno y advierte: "Soy asociativo, puedo adaptarme rápido y hacer goles. Me gustaría jugar una copa internacional"

Varios clubes del fútbol chileno comienzan a preparar lo que será la temporada 2022 del fútbol chileno. Uno de los puestos más solicitados por los diversos clubes es el del centrodelantero y hay un jugador que está disponible para llegar a alguno de ellos, se trata de Ariel Nahuelpán.

El corpulento ariete confirmó en diálogo con Redgol que durante la semana pasada se hizo oficial su nacionalización. "El proceso fue exitoso, lo hice desde Uruguay. Hace un tiempo estaba buscando este papel para cambiar de país y se dio con éxito. Todavía no voy a Chile y no sé cómo serán las sensaciones, pero me imagino serán lindas", remarcó Nahuelpan desde sus vacaciones en Ecuador.

Recordar que hace un tiempo Nahuelpán fue catalogado como el "máximo goleador mapuche del mundo", algo que llamó la atención del propio jugador. "Me impresionó el título, así que es un desafío lindo, algo soñado", recalcó el delantero de 34 años.

Además, el jugador que ha estado en diferentes ligas del mundo, y destacan clubes como: Racing de Santander en España y Peñarol de Uruguay, mostró ganas a la hora de recalar en algún club del fútbol chileno

"Puede irme bien. Estuve en muchos países, jugué como 9 de área, pero también depende de la filosofía del equipo. Soy asociativo, puedo adaptarme rápido y hacer goles, que es lo principal para que el equipo gane", aseguró.

"Sé que en Chile salió campeón la Católica, ahí está mi amigo (Diego) Buonanotte y obvio que me gustaría jugar una copa internacional, siempre es bueno jugar donde te ve todo América", cerró.