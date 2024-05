Un dulce presente vive Gustavo Quinteros en Argentina, finalista con Vélez Sarsfield de la Copa de La Liga. Luego de un comienzo dubitativo con una prensa transandina que lo destrozó, hoy está ad portas de levantar ese importante trofeo.

El ex entrenador de Colo Colo conversó con LUN, donde no sólo habló de su actualidad, también se refirió a las ofertas de trabajo que recibió para hacerse cargo de selecciones sudamericanas.

“A fines del año pasado me llamaron de Perú para dirigir la selección y también otra de Centroamérica. También de un equipo de Paraguay y de Racing. Vélez fue al final, cuando dejé Colo Colo”, indicó.

Gustavo Quinteros y la selección chilena

Sus buenas campañas con el Cacique lo hacían un candidato ideal para la Roja, donde efectivamente más allá de los rumores, lo llamron.

“Fue antes de la llegada de Eduardo Berizzo. Me llamó Francis Cagigao, hablamos dos horas en su oficina, pero no daban los tiempos porque estaba en plena competencia con Colo Colo. Tras la salida de Berizzo, no me hablaron nunca de la Federación”, confiesa.

Gustavo Quinteros pudo ser seleccionador de Chile y de Perú.

El ninguneo de la prensa argentina

Gustavo Quinteros recibió críticas antes de asumir en Vélez. El sólo hecho de venir de la liga chilena, era motivo suficiente para subestimar el trabajo del entrenador.

“Acá hay personajes que te dan con todo cuando pierdes, pero después, cuando a uno le va bien, te piden notas o te invitan a sus programas. Yo por eso no leo ni veo nada. Mis hijos son los que me cuentan. Yo prefiero gastar mi tiempo libre en ver partidos o series de Netflix y no meterme en su jueguito”, afirmó el estratega.

Para el final, Quinteros hace una comparación entre la liga trasandina y la nacional. “Acá es mucho más física, se va al choque, es intensa. Pero en Chile casi todos los equipos tratan de salir jugando, buscan ganar. Son ligas distintas, porque acá hay más jugadores, pero no están tan lejos en cuanto a competitividad interna”, cerró.