El reconocido ex futbolista chileno no dudó en exponer las razones por las cuáles él es el más grande de todos los tiempos.

Tras la publicación del libro "Don Elías" de Nelson Osses y Pablo Arteche en la cual se cuenta de la vida y obra del gran Elías Figueroa y que hace un repaso absoluto de su vida personal y profesional, desde luego cuenta otras temáticas y que algo dejan para que el mundo del fútbol chileno, reaccione.

Uno de sus aspectos apunta a quienes podrían pelear con el ex defensor como el mejor jugador chileno de todos los tiempos. Iván Zamorano, Marcelo Salas, Carlos Caszely y algunos más contemporáneos como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, dan vida a una discusión que pareciera tener demasiados argumentos.

Precisamente con este último, la cercanía no es mucha que digamos y muchos apuntan a que el king es la gran amenaza que tiene Figueroa para tener el sitial como el más grande futbolista nacional. Hace algún tiempo, el ex mundialista sostuvo "Yo fui tres veces el mejor de américa y dos veces el mejor del mundo, ponle que (Vidal) sea cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor de mundo, indudablemente ahí me supera”, enfatizó.

Sin embargo, en la obra, el ex Peñarol cuenta y da a entender del porqué ese alejamiento con el hombre del Flamengo y realmente, su postura es bastante especial y dura que va ligada fiundamentalmente al comportamiento fuera de la cancha, por sobre los logros deportivos, independiente de la cantidad de éstos. "Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno", reconoció.

Pero no todo quedó ahí y el propio ex capitán de La Roja entrega sus argumentos para explicar esta situación y para eso usó los casos de Christianne Endler y Claudio Bravo, a quienes reconoce como verdaderos ejemplos sumado a su calidad como deportistas.

Figueroa expuso los casos de Endler y Bravo como verdaderos ejemplos de logros y vida pública (Archivo)

"El éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día”, asegura Don Elías.

Un debate que ya se instaló y que se refuerza con la propia visión de Elías sobre Vidal en este libro. Quizás, nunca se establezca quién es el número 1, pero sin duda las trincheras ya están armadas y veremos si el King responde o no.