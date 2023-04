El ex volante de Colo Colo aseguró que fue un error haber sacado al defensor del Cacique luego de su presentación con Universidad de Chile en el Superclásico.

Ex Colo Colo lamenta la partida de Matías Zaldivia a la U: "Después de lo que demostró en el clásico, sí, fue un error su salida"

Matías Zaldivia fue el gran protagonista del pasado mercado de pases, pues luego de no renovar con Colo Colo, el defensor tomó sus cosas y cruzó la vereda para firmar por Universidad de Chile.

Una situación que por supuesto trajo coletazos y que sorprendió a más de alguno sobre la decisión que tomó el zaguero argentino.chileno tras defender al Cacique durante siete temporadas.

Con respecto a la decisión que tomaron en Colo Colo sobre la no continuidad de Matías Zaldivia, un ex jugador albo se refirió. Moisés Villarroel estuvo conversando con Todos Somos Técnicos y le preguntaron si fue un error la salida del central.

"Después de lo que demuestra en el clásico, me parece que sí. Aparte, que en Colo Colo no era un tipo que desteñía, cada vez que le tocaba jugar cumplía", manifestó el ex Santiago Wanderers.

El defensor dejó el Cacique y se marchó a la U | Foto: Photosport

Por ahora, Matías Zaldivia ha sido un pilar fundamental para la defensa del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.