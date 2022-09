Ex DT de Unión Española, César Bravo, hace fuerte autocrítica en su salida y acusa ninguneo de la dirigencia: "Me enteré por la prensa"

En pleno desarrollo de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022, Unión Española se quedó sin director técnico tras el despido que sufrió César Bravo en la banca de los hispanos tras una serie de malos resultados que afectaron al conjunto de Independencia.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ahora ex DT hispano hizo sus descargos de los motivos que decantaron en su salida: “Lo peor que pudo pasarnos es haber terminado en el primer lugar de la tabla junto a Colo Colo y Ñublense al término de la primera rueda (…) Ahí cambiaron las expectativas, las metas, lo que se había planificado a principios de año, que era mantener la categoría, buscar la clasificación a algún torneo internacional. Con lo que hicimos en la primera rueda ya la exigencia era pelear el título”.

Bravo cree que le pesaron en demasía las derrota ante Audax y Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, cree que las derrotas ante Audax y el Cacique fueron la lápida a su proceso en Unión Española: “Obviamente que luego de que nos hicieran siete goles en dos partidos (Audax y Colo Colo) uno igual piensa que algo puede pasar. Era una opción que me echaran, pero lo que más me dolió fue cómo se hizo todo”.

Usando una frase a estas alturas cliché en la cultura chilena, Bravo aseguró que “Me enteré por la prensa. Unos amigos me empezaron a mandar mensajes a mi celular diciendo que en la radio ADN habían dicho que me echarían. Lo curioso es que cuando recibí esos mensajes estaba en una comida del club para iniciar los festejos de las fiestas patrias. Estaban ahí los dirigentes, les fui a preguntar si era verdad y me lo negaron. Al otro día me echaron”, recordó.

En el cierre, Bravo cree que no haber sido jugador de Unión en su época pesó: “Siento que no me querían por no ser identificado con Unión. No jugué en el club y eso los directores y los hinchas lo hacen sentir: la gente de Unión Española valora a los DT que jugaron en el club” remató.