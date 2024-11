No dio el ancho en la U y ahora, buscará un nuevo destino. Los azules, buscan otro jugador en ese puesto.

No estuvo a la altura

Finalizó el Campeonato Nacional de Primera División y ya los clubes piensan en lo que serán sus planteles de cara a la temporada 2025, donde algunos jugadores ya se despiden de sus antiguas instituciones y preparan su llegada a otros equipos.

En ese sentido y pese a que aún deben jugar la final de la Copa Chile, la U alista el próximo año, donde algunos jugadores no van a continuar en la tienda estudiantil, ya sea por rendimientos bajos, no son del gusto de Gustavo Álvarez o porque finalizan sus contratos y no serán renovados.

Esas tres aristas las cumple el lateral derecho Juan Pablo Gómez, quien alista su adiós de Universidad de Chile, tras dos temporadas en donde nunca pudo repetir lo realizado en Provincial Curicó Unido, escuadra donde llegó a ser el mejor jugador en su puesto el año 2022.

El Modelo, no tuvo una buena temporada donde por lesiones y decisión del DT jugó la nada misma y tras el término del año futbolístico para los laicos, no volverá al CDA. Además, considerar que en la pretemporada sufrió una dura lesión en un amistoso ante Huachipato.

Sin embargo, Gómez tendría su revancha y uno de los equipos que habrían manifestado cierto interés es Unión Española, escuadra a la que ya defendió entre los años 2017 y 2021, según comentó en X el periodista Bastián Biguinez de Independencia Hispana.

Falta por resolver qué tan concreta es ta posibilidad y por cierto, a no descartar que puedan asomar nuevos interesados en contar con los servicios del jugador de 33 años.

Poco y nada jugó Gómez este 2024 (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Juan Pablo Gómez este 2024?

Considerando Campeonato de Primera División y Copa Chile, Juan Pablo Gómez disputó 316 minutos graficados en seis partidos de los cuales en tres fue titular. No anotó goles y no recibió tarjetas amarillas.