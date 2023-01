El ex campeón con la Universidad Católica, René Valenzuela, no puede creer que Kuscevic maneje una opción desde Europa, ya que su nivel no es el mejor hace varios meses. El Negro le da con todo al agente Fernando Felicevich.

Benjamín Kuscevic puede volver a jugar en Europa, a pesar que su nivel con el Palmeiras no es el mejor y no logró consolidarse como titular indiscutido en Brasil. Durante el 2022, el formado en la Universidad Católica apenas actuó en 16 partidos entre el Torneo Paulista, el Brasileirao, la Recopa y la Copa Libertadores. Pese a ello, en Francia, están alerta sobre el arribo del jugador al Toulouse a cambio de 4 millones de euros.

Esta situación llama poderosamente la atención al ex zaguero de la franja, René Valenzuela, quien fue ácido con Kuscevic y dejó claro que estos trascendidos son parte de estar bajo el alero de Fernando Felicevich, dueño de la empresa Vibra Fútbol.

"Para mi gusto, Kuscevic no es un jugador de Selección. Afortunadamente, para él, tiene un representante (Felicevich) que lo está manejando bien. Me alegro por él. Estas son las oportunidades que da el fútbol y tiene que aprovecharla. A mí, nunca me ha gustado. Ahora, que Kuscevic pueda ir a Francia y como en un momento lo hizo Maripán, que tampoco me gustaba se debe a que tiene un buen agente", dijo en diálogo con Bolavip.

La ironía del Negro Valenzuela continúo y resaltó que ojalá "Kuscevic espero aproveche esta oportunidad, porque no se da dos veces".

Benjamín Kuscevic fue capitán en varios partidos de la UC (Agencia Uno)

Valenzuela, no junto con eso, también dejó entrever que el currículum y los videos que tiene Felicevich ayudan en gran manera a convencer a los clubes, para fichar a Kuscevic.

"No sé cuantos millones de euros están pagando los franceses, pero es la gran oportunidad que se la presenta. Ese currículum que muestra el representante dice dos veces Campeón de América de la Libertadores con el Palmeiras. La verdad es que no sé si los equipos averiguaran cuantos minutos o partidos jugó, pero estar en un plantel que salió campeón es un logro", ironizó Valenzuela.

Kuscevic, en varias ocasiones, ha sonado como posible en Europa. Fue seguido por el Dínamo Zagreb de Croacia y, además, también estuvo siendo seguido desde la Premier League de Rusia por el famoso CSKA Moscú.