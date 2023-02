Universidad de Chile se prepara para lo que será su quinto enfrentamiento dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua, duelo que está envuelto en la polémica en las últimas horas debido a que desde la directiva del conjunto ‘Celeste’ no quieren nada con los hinchas de la U y no le venderían tickets, algo que aún está en veremos.

En la previa a este duelo, el volante de los ‘Azules’, Federico Mateos conversó con Radio ADN y tuvo palabras para lo que ha sido esta problemática que tiene como principales protagonistas a la hinchada de ‘Los de Abajo’, en la que espera que esto pueda solucionarse de buena forma y los fanáticos del club puedan decir presente.

“Si totalmente, ojalá se pueda resolver ese tema porque la hinchada juega un papel muy importante para nosotros, siempre está completa y eso te hace sacar un plus dentro de la cancha, creo que, si pueden llegar a estar, va ser muy lindo para este espectáculo y también para sumar ese jugador demás para tirar para adelante”, partió señalando Mateos.

Entrando a lo que es la pelotita, el ex jugador de Ñublense ahondo en que será el partido ante los ‘Rancaguinos’, en el que declaró que la principal clave de este enfrentamiento estará en el mediocampo, en donde avisa que los ‘Azules’ deben imponer sus términos para lograr un resultado positivo.

Mateos ya avizora lo que será el duelo ante Colo Colo | Foto: Imago

“Ellos tienen un equipo muy bueno en nombres y proyección que están muy bien y se hicieron fuertes. El partido va ser muy reñido en la mitad de cancha, ellos tienen buen pie, hay que tratar de que no tengan el balón, porque hacen daño. La idea es poder implementar nuestra forma de juego, hacernos fuertes con la pelota y que ellos tengan que correr atrás de ella”, declaró el volante Azul.

Si bien aún falta para uno de los grandes desafíos de la U en las próximas semanas, el jugador de los ‘Azules’ ya comenzó a desglosar lo que será la nueva edición del Superclásico ante Colo Colo, en la que remarcó que el equipo para ese duelo tiene que tener más confianza que nunca y olvidarse de lo que ha sido el historial anterior ante los ‘Albos’.

“Hay que tener confianza en lo que podamos llegar hacer nosotros, en disfrutar los partidos, en poder plasmar todo lo que hacemos en la semana, porque en la semana se trabaja muy bien. Hay que tener tranquilidad, estar ajeno a todo lo que es la historia para poder centrarse plenamente en los 90 minutos que nos toca jugar”, apuntó en Radio ADN.

Finalmente, Mateos habló sobre lo que ha sido su posición en esta Universidad de Chile, en la que recalcó que le ha tocado una función diferente a lo que realizaba en Ñublense, pero se muestra totalmente abierto para poder ser un aporte en su nuevo equipo en el lugar que su DT lo estime conveniente.

“Uno se va acomodando a las distintas posiciones de acuerdo al funcionamiento del equipo, yo me siento muy cómodo jugando en frente porque me tocaba así en Ñublense y lo disfrutaba. Hoy quizás me toca un poco más de espalda, pero igual lo disfruto, porque es otra función y otro equipo y estoy muy feliz. Uno se tiene que adaptar rápidamente a lo que quiere el técnico y el equipo”, cerró.