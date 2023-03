Gabriel Castellón apaña a Brayan Cortés y su decisión de no salir en gol blooper del año: "Yo tampoco hubiese sacado la mano"

El gol de arco a arco que le hicieron a Brayan Cortés el sábado pasado en la altura de El Salvador dio la vuelta al mundo y fue viralizado por distintos medios de distintos países, quienes no podían creer lo que había sucedido en la cancha.

En la jugada, Brayan Cortés tuvo la opción de estirar la mano y hacerse expulsar para evitar el ridículo mundial, más no lo hizo y vio cómo la pelota entró lentamente al arco para que Cobresal decrete un inédito gol.

Pese a las críticas de algunos históricos de no hacerse expulsar para evitar la exposición, Cortés encontró un aliado en Gabriel Castellón, portero de Huachipato quien conversó con ESPN y le prestó el ropero entero.

Cortés se comió un gol increible. | Foto: Agencia UNO

“Hay que estar ahí, es difícil la decisión que uno toma, pero creo que también es la toma de decisiones, el ímpetu de ver que vas perdiendo 2-0, la rabia, el enojo, esas cosas te llevan a tomar decisiones erróneas”, dijo el portero acerero.

Consultado sobre si él sacaría la mano para evitar el gol, dijo que “Por contexto de partido, yo creo que no. El partido ya estaba 0-2 abajo, no era que iban 0-0 y podían perder 0-1. Por contexto no, porque después te pierdes dos fechas por expulsión y el castigo es más largo. Si hubiese sido en el 0-0 uno lo hace para evitar el gol y después a la postre puedes ganarlo”, concluyó.

Brayan Cortés espera dejar atrás rápidamente el gol con el que dio la vuelta al mundo esta semana y ya entrena bajo las órdenes de Eduardo Berizzo preparando el amistoso internacional ante Paraguay el próximo lunes.