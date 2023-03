Gabriel Suazo le contesta duramente a su ex representante Alan Silberman: "En todos los años que estuve con él nunca me llegó una oferta formal"

Un verdadero terremoto ocasionó Alan Silberman durante este jueves, pues acusó a Fernando Felicevich de haberle "arrebatado" el traspaso de Gabriel Suazo al Toulouse de Francia. El representante no tuvo pelos en la lengua en acusar a "FF" sobre este tema y donde tuvo coletazos incluso contra Claudio Borghi, quien le respondió con todo.

No obstante, Gabriel Suazo rompió el silencio desde Europa y en extenso diálogo con El Deportivo de La Tercera se fue en picada contra su ex agente por las graves acusaciones que realizó. Según como destaca el medio mencionado, el seleccionado nacional está molesto luego de que se le apuntara como el responsable de aceptar una oferta le entregaría réditos económicos al Cacique y teniendo otros ofrecimientos que sí le otorgarían dinero a los albos.

“Todo eso es mentira. Jamás en todos los años que estuve con Silberman me llegó una oferta formal. Nunca”, comenzó explicando el lateral izquierdo.

Otra de las preguntas apuntó en cómo se generó su arribo al club galo, donde a pesar de ser capitán y una figura en el cuadro popular, era jugador libre y estaba sin equipo a pocos días de que se cerrara el libro de pases.

"Tal como dices tú, yo tampoco lo podía creer. La incertidumbre que tenía todo el mundo sobre mi futuro, yo también la tenía, porque en ningún momento me llegó ninguna oferta por parte de Silberman y Jason. Trabajé con ellos entre 9 y 10 años, desde que tenía 15 o 16 años", agregó Suazo.

"Desde el principio siempre dije que mi sueño era jugar a Europa y en ningún momento me llegó una oferta, siendo titular y capitán de Colo Colo, sobre todo, estos últimos dos años, y además jugador de la Selección. Llegué a estar libre. Si ya con contrato, con una cláusula, no me llegó ninguna oferta, quizás ellos pensaron que estando libre me iban a poder mandar una oferta, porque no había que negociar con ningún club y ya no hay cláusula de por medio. Así se pensó por parte de ellos. Y la verdad es que yo también pensé que me iba a llegar la oferta, que ahora sí que sí", complementó.

El ex capitán albo se fue en picada con su ex representante | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, al formado en Colo Colo volvió a reafirmar que jamás le llegó un ofrecimiento por parte de Silberman.

"Nada. En ningún momento me llegó una oferta. Hasta que me comencé a enterar de distintas situaciones que a mí no me gustaron. Me comenzaron a hablar a mí directamente desde otros países, que había mandatos, tanto de Silberman como de Jason Pappe, para el mismo club por mí. Es decir, para darte un ejemplo, que a mí me estaban ofreciendo tres intermediarios distintos al mismo club", explicó Suazo.

"Entonces, claro, en qué momento un club va a confiar en un jugador si lo ofrecen tres agentes diferentes. Me empezaron a llegar a mi WhatsApp personal distintos mandatos para distintos clubes, y a veces mandatos para los mismos clubes, pero de distintas personas", añadió.

En cuanto a la acusación de Silberman a Suazo sobre el no querer dejarle dinero a Colo Colo, el mismo jugador explicó que le habría encantado otorgarle dinero a los albos por todo lo que significa para él el club y explicó cómo apareció la agencia de Felicevich.

"Me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es Colo Colo para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo, por tal club. Jamás", justificó el seleccionado chileno.

"Y es ahí cuando me contactan de la empresa de Fernando (Felicevich) contándome, diciéndome: “Mira, Gabriel, hablamos con tu representante, le comentamos sobre una opción de un club que te quiere. Y esta fue la respuesta”. Me mandan la respuesta y ni siquiera le preguntan por el club. Lo único que le preguntan y que les dicen es: “Perfecto, si tiene la oferta, envíamelo y la comisión la repartimos entre tres”. Es decir, lo único que les interesaba era la comisión. No les interesaba ni a qué club, ni a qué liga ni adónde terminaba", aseguró el zurdo.

"Cuándo me entero de esto yo estaba llegando de mis vacaciones, me contactan, nos juntamos y me dicen “pasa esto, pasa esto otro”. Y ahí es donde aparece Fernando. Tengo una reunión con él. Y recién ahí, toda la tensión que yo tenía se fue desvaneciendo gracias a ellos, gracias al equipo de trabajo que tiene. La verdad es que, si no fuera por el equipo de trabajo que tienen, yo no estaría acá. No sé dónde estaría. Si te soy sincero", cerró.