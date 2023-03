Gabriel Suazo lleva un par de meses en Francia luego de fichar por el Toulouse y donde ya se ha ganado un puesto de titular en el equipo galo. Por aquello es que en conversación con TNT Sports, el formado en Colo Colo contó el motivo que lo llevó a tomar la decisión de fichar por 'Les Violets'.

"Habían varias opciones distintas y detrás de mi persona, obviamente está mi familia que es algo muy importante para mí, mi esposa y que ahora vamos a tener un bebé, entonces también es importante en el ámbito familiar. También hay un equipo de trabajo muy amplio que se preocupa de ver cada situación, cada detalle de cada club y ver los pro y los contra de cada uno", dijo el seleccionado nacional.

"Me propusieron los pro de Toulouse y también los contra. Uno de los pro es el técnico, que dirigió a la Real Sociedad y a Claudio Bravo, que habla español, el ayudante técnico es español. Entonces es muy importante ese tipo de relación, porque son los que te dan las instrucciones, los que están día a día en el campo de entrenamiento y para mí eso era un factor muy importante", agregó.

Para complementar de porqué tomó esta postura, Suazo expresó que "Obviamente una liga muy competitiva, una de las Top 5 de Europa. Después el equipo, que es un joven, con una característica similar a lo que venía haciendo en Colo Colo y la selección donde se le pide a los laterales tener mucha participación ofensiva, también resguardos ofensivos, pero en donde yo podía demostrar mi juego porque para seguir triunfando y creciendo lo más importante es jugar. Ir a un equipo europeo, sea cual sea, no participar y no jugar, eso te devalúa como jugador, entonces eso es algo muy importante", añadió.

"Y me presentaron varios partidos del equipo y uno ve el estilo de juego y uno se siente cómodo con lo que ve. Luego al estar acá me he sentido muy cómodo, la adaptación ha sido muy buena y rápida, y eso también no va tan solo en mí, sino que en mis compañeros que la verdad son tremendas personas y eso que hay una variedad de nacionalidades increíbles", manifestó.

El formado en Colo Colo habló de su llegada al elenco galo | Foto: gabrielalonso11, Instagram

Por último, quiere seguir su carrera en Europa por harto tiempo más. "Creo que son 21 o 22 nacionalidades distintas y la verdad que muy cómodo y feliz, y por ahí la verdad que va la decisión. Es un poco para poder proyectarse en Europa, no estancarse y no quedarse en un lugar, sino que para poder seguir creciendo por acá en Europa", cerró.