Colo Colo resignó, en parte, sus posibilidades de ser campeón en la tarde de ayer ante Curicó Unido, en un compromiso en donde los albos nunca se vieron bien y terminaron rescatando un punto que los dejó igualados en la parte alta de la tabla con Universidad Católica.

El equipo de Quinteros sufrió las bajas que tuvo por la fecha doble de Eliminatorias, en donde no contó con Brayan Cortés, Gabriel Suazo, Gabriel Costa e Iván Morales, quienes estaban con sus respectivas selecciones.

Gonzalo Fouillioux, periodista, analizó en sus Redes Sociales los dos puntos que dejó en el camino Colo Colo y proyectando lo que puede ser la recta final del campeonato en donde luchará mano a mano con la UC para dirimir al próximo campeón.

“Creo que Colo Colo no tiene la misma calidad de plantel que la UC, menos jerarquía individual, pero sí tuvo en el año más funcionamiento colectivo que todos, salían jugadores y no se notaba. Pero, en estos dos partidos, las respuestas no han sido las mismas. Dicho esto, en el camino tuvo el brote de Covid, perdió puntos y entrenamientos clave ahí. Se le fue Martín Rodríguez, un jugador que era figura y el nuevo con el que soñaba Quinteros, No llegó. De todas formas, aún tiene una muy buena oportunidad de ser campeón”, aseguró el comunicador.

Después, ahondó en la ausencia de un jugador clave en los albos en el día de ayer: “Para mí, el jugador más irremplazable de Colo Colo hoy, es Gabriel Costa. Desequilibrante individualmente, en gran estado de forma y además es un futbolista que te entrega demasiadas soluciones colectivas. Sabe jugar mucho con la pausa en un equipo intenso”.

Para cerrar, y al ser consultado por Gustavo Quinteros a quién había alabado en el pasado, pero ahora no se refirió, Fouillioux le contestó a un seguidor diciendo que el liderazgo “Lo sigue teniendo. Para mí es el mejor entrenador del Campeonato por amplio margen. Mira la campaña que hizo desde que asumió hasta hoy”, sentenció.