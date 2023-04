El Clásico Universitario 196 por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2023 tuvo que ser suspendido luego de los hechos de violencia que terminaron con personas afectadas por lanzamientos de fuegos de artificio y bengalas a la cancha del Estadio Ester Roa de Concepción.

Con respecto a esta situación, Gonzalo Fouillioux aseguró que este dilema ya traspaso a una responsabilidad del Estado, pues son varios ya los episodios en que Estadio Seguro no ha podido encontrar una solución.



"Yo creo que esto es un problema de Estado ¿Cuánto se avanzó, por ejemplo en el partido en el mismo Estadio Ester Roa? Donde se agarraron con Carabineros dentro de la cancha ¿Hace cuánto tenemos problemas de violencia en los estadios? ¿Cuánto se ha solucionado a lo largo del tiempo? Han pasado diferentes gobiernos", dijo el periodista en Todos Somos Técnicos.

"Es un problema que a lo largo del tiempo no se ha podido solucionar. Ahora estamos en un momento crítico, pero el fútbol no solucionó en la época de los 2000, no lo soluciona hace 10 años y esta imagen se está reiterando cada vez más, pero yo creo evidentemente al ser una actividad privada los clubes tienen responsabilidad y la ANFP que regulariza, que es el ente que los tiene que unificar, tienen una responsabilidad y es clara, son organizadores de un espectáculo con una actividad privada", agregó el comunicador.

El paritdo se tuvo que suspender | Foto: Photosport

Además, complementó con que "solo no alcanza. Venimos haciendo esto igual y las cosas no vienen solucionando, algo diferente a lo que se viene haciendo tenemos que hacer. Segundo, hay un plan que se llama Estadio Seguro, para algo existe si es solo para coordinar, me parece que no tiene sentido que exista".



Para concluir, Fouillioux mantuvo que "un tipo que delinque dentro de un estadio, que está dispuesto a tirarle un fuego de artificio a otra persona no tiene que estar dentro de un estadio, tiene que estar preso. Por eso creo que es un tema de Estado, porque el fútbol puede poner sanciones deportivas, puede querellarse y decir 'este tipo no entra más al estadio'. Después los controles son deficientes, entran igual, pero tiene que haber una sanción civil, porque afuera del estadio también está dispuesto a cometer delitos", cerró.