Rodrigo Gómez, ex jugador de Universidad Católica, se la juega por el cuadro cruzado para quedarse con el duelo ante Universidad de Chile estre sábado en una nueva versión del Clásico Universitario. Eso sí, advierte por el poder ofensivo que pueden generar Darío Osorio y Lucas Assadi en los azules.

Histórico cruzado pone como favorita a la UC ante la U, pero advierte: "Osorio y Assadi generan algo que no estamos acostumbrados en Chile"

Universidad Católica visita este fin de semana a Universidad de Chile en lo que será un nuevo Clásico Universitario. Azules y Cruzados se verán las caras en el Estadio Nacional y donde buscarán los tres puntos que son cruciales en este momento para los dos.

Rodrigo Gómez, ex jugador de La Franja, conversó con Bolavip Chile y fue consultado sobre como ve el arribo de ambas escuadras a este duelo, pero se terminó inclinando por los precordilleranos por una la experiencia que existe en el plantel.

"Creo que Católica llega mejor preparada que Universidad de Chile en general. Me parece que el plantel, la experiencia de la UC es superior al de la U, pero tiene que estar muy atenta a la fuerza nueva, a los jugadores jóvenes de la U. Creo que el oficio que tienen jugadores como Dituro, Chapa, Aued, Zampedri puede pesar a la hora de definir el partido", sostuvo Goméz.

No obstante, el ex defensor tuvo palabras para algunos valores del equipo de Diego López, sobre todo lo que son en la zona ofensiva y destacó a Darío Osorio y Lucas Assadi como las principales preocupaciones en la delantera.

"En general la U me parece que ofensivamente tiene alternativas, Osorio y Assadi son jugadores nuevos que han aparecido y que han generado algo que no estábamos acostumbrados al fútbol chileno, pero Palacios, Ronnie Fernández, Jeisson Vargas, todos los jugadores que juegan en la faceta ofensiva son distintos", expresó el ex futbolista.

"Me parecen que son jugadores muy buenos, pero el problema de la U es el equipo y las individualidades. Universidad de Chile tiene jugadores individualmente muy buenos, colectivamente me parece que le falta mucho", agregó.

Gómez asegura que la UC es favorita ante la U | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, también se le interrogó sobre el resultado y quien se llevará el clásico de universidades. Allí Gómez le puso todas las fichas a los franjeados, aunque por el hecho que se ve mejor colectivamente.

"Bueno, la frase antigua 'los clásicos hay que ganarlos', pero si es que hay algún favorito me parece que en este caso es Universidad Católica, no por qué esté haciendo un buen campeonato, la verdad que la UC tiene poquitos puntos más que la U, pero sí como equipo lo veo más compacto", manifestó el que también jugó como volante.

Por último, entregó su punto de vista con relación a los incidentes ocurrido el pasado sábado en San Carlos de Apoquindo en lo que fue el cierre del recinto ante Audax Italiano por Copa Chile.

"Espantoso. La verdad lo que era una linda fiesta, más allá si te pueda gustar más o menos la ceremonia que hicieron, pero me parece que los pocos delincuentes hicieron mucho para terminar con una fiesta que era muy linda y que fuera un desastre", cerró.