Hace ya un tiempo que Luis Jiménez se retiró del fútbol profesional defendiendo la camiseta de Magallanes . El centrocampista ofensivo colgó los botines a comienzos del año pasado cerrando una destacable carrera por el fútbol nacional y extranjero.

Son varios los clubes que defendió el volante nacional en su carrera como futbolista profesional. Se inició deportivamente en las inferiores de Palestino , para posteriormente, dar el salto al fútbol italiano. Ahí, el jugador defendió las camisetas del Ternana, la Fiorentina, la Lazio, el Inter de Milán, el Parma y el Cesena .

Luis Jiménez recuerda los arreglos de partidos en el fútbol italiano

Fue en una entrevista con el programa Vamo a Calmarno en donde reveló que en su paso por el fútbol italiano, jugó partidos que estaban arreglados. “Yo jugué partidos que estaba arreglados. En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho y tenía que dejarse hacer un gol. ¿Por qué no me dijeron antes? Les dije”, comenzó señalando.

Adicionalmente, contó que “estábamos primeros, jugábamos contra el Atalanta. Me hicieron un penal y veo que empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. Luego el doctor me explica: ‘el partido está arreglado, no entres más al área’” , señaló.

Luis Jiménez en el Parma de Italia. (Foto: Getty Images)

Luego de todas esas situaciones con los partidos arreglados que había en el fútbol italiano, Calciopoli destapó la olla lo que generó sanciones a los árbitros, clubes y directivos correspondientes relacionado a dicha ocurrencia. “Hay mucha gente que está castigada. Dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más porque eran demasiados los chanchullos que hacían. De hecho, la Juventus y la Fiorentina, y varios equipos grandes fueron sancionados por arreglo de partidos” , consideró el Mago.

Jiménez no sólo pasó por el fútbol italiano, además defendió la camiseta de clubes como el West Ham United en Inglaterra antes de partir al medio oriente. Ahí, también se hizo un nombre al jugar en los siguientes equipos: Al-Ahli y Al-Nasr de Emiratos Árabes, en Qatar jugó por el Al-Arabi SC, el Al-Gharafa, el Qatar SC, para después ir a Arabia Saudita a jugar por el Al-Ittihad.

Los números del Mago Jiménez en el fútbol italiano

El Mago Jiménez disputó al menos 203 partidos en el fútbol italiano considerando todos los clubes mencionados anteriormente. Anotó en 44 oportunidades y dio 14 asistencias. Su mayor participación a nivel de clubes fue defendiendo la camiseta del Ternana donde jugó poco menos de 100 compromisos.

Fue en su paso por el Inter de Milán donde logró levantar tres títulos de campeón: dos de la Serie A de Italia (2007/2008 y 2008/2009) y uno de la Supercopa de Italia (2008/2009).