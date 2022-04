En exclusiva con Bolavip, el ex jugador de Colo Colo y técnico de divisiones inferiores, Hugo González, habló sobre el partido del Cacique ante River Plate por Copa Libertadore, en donde puso en un altar a Gabriel Suazo y aseguró que, pese a la derrota, los albos no jugaron mal.

Colo Colo estaba haciendo un partido más que parejo y trabajado hasta el minuto 83 ante River Plate de Argentina, pero la desgracia tocó la puerta de Omar Carabalí y abrió el marcador para los argentinos, que después estirarían la ventaja con gol de Esequiel Barco y verían como Juan Martín Lucero descontaría para la estadística.

Hugo González, ex jugador de Colo Colo con larga participación en Copa Libertadores y director técnico de inferiores en el Cacique, se sentó a conversar con Bolavip sobre el partido en donde los albos se inclinaron ante los millonarios.

“Le faltó terminar la jugada no más, las pocas que le quedaban, tratar de terminarla de otra forma. Están delante de un rival de nivel internacional, River Plate es un equipo de estrellas”, dijo de entrada.

González tuvo palabras para Omar Carabalí, a quien conoce muy de cerca: “Ahora todos van a empezar que se equivocó, que esto y lo otro. Lamentablemente no tomó una buena decisión, pero también hay que estar ahí en el momento, hace tiempo que no jugaba, pero lo que jugó también no estuvo mal y es lamentable, le puede pasar a cualquier arquero. No hay que crucificarlo tampoco”.

Consultado por la figura del encuentro, González se deshizo por el capitán diciendo que “Para mí la figura fue Gabriel Suazo, me gustó mucho. Ellos también tenían buenos jugadores; Fernández, Barco, Enzo Pérez, tienen jugadores de nivel. Colo Colo tenía que jugar al 100 para ganar”.

“Estos partidos con estos rivales así hay que tratar de estar al 100 y, si no, es tratar de no perder porque el empate a lo mejor era más justo pero esta cuestión no es justicia. Ahora Alianza Lima, que está prácticamente eliminado, van a querer sacarse los balazos con Colo Colo”, comentó sobre lo que se le viene al Cacique el próximo jueves.

Pese a la derrota, González en el cierre expresó que el partido de ayer es el camino que debe seguir el Cacique: “Esperemos que Colo Colo siga en el nivel porque no hizo un mal partido, al contrario, defensivamente estuvo bastante bien y quizás tres cuartos de cancha en adelante se nos complicó un poco”, remató.