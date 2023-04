Universidad Católica y Colo Colo se preparan para animar el próximo sábado una nueva versión del clásico entre albos y cruzados, partido que en los últimos años ha ido cobrando cada vez más importancia y competitividad entre ambas escuadras.

Es precisamente la condición de ‘clásico’ la que se discute entre estos dos equipos, ya que, si hay algo que ambos clubes tienen en común, es que el archirrival de los dos es Universidad de Chile y no uno o el otro.

Quien coincide con esta hipótesis es Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico ex jugador de Universidad Católica quien en conversación con Bolavip Chile le pegó feroz ninguneada a la condición de clásico entre Colo Colo y la UC.

Albos y cruzados se volverán a medir por el torneo. | Foto: Photosport

“El clásico por historia ha sido Universidad Católica contra Universidad de Chile, no hay más. Después puede haber clásicos regionales, Concepción contra el Vial, La Serena contra Coquimbo, Arica con Iquique, pero el único clásico que yo conozco es el de la UC con la U”, dijo pasando por el hombro a los albos.

Aravena sigue metiendo el dedo en la herida y pone a Colo Colo al nivel de importancia de cualquier otro equipo: “Es igual de importante que todos los otros 14 partidos del Campeonato Nacional, igual de importante".

ver también Esnaola suma nuevos antecedentes al culebrón de la UC

Para el cierre, el histórico cruzado no deja espacio a las dudas y afirma que “Colo Colo vs. Universidad Católica no es un clásico, es un partido importante no más como cualquier otro del campeonato”, remató.