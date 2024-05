En México estalló la bomba de que el América no le renovaría contrato al zaguero chileno Igor Lichnovsky por algunas actitudes fuera de la cancha que no tendrían muy contentos a los regentes de las Águilas.

Es más, el medio azteca La Vanguardia aseguró que el nacido en Universidad de Chile era considerado como una “manzana podrida”.

BOLAVIP conversa con el mundialista chileno Fabián Estay, el que no duda en defender la campaña del central. “Lo que te puedo decir es que Lichnovsky en la cancha ha respondido, y lo que haga fuera de ella es cosa de él”, afirma.

Igualmente el Faby aclara que “no sé cómo estará el tema, él entiendo que pertenece a Tigres, el América en un momento tenía la intención de comprarlo, pero se ha dilatado”.

Y en esa línea agrega que “leí en un medio mexicano que había una situación que está afectando a Igor, que estaba complicado en el mismo plantel, yo no lo sé”.

Fabián Estay le presta el ropero completo a Igor Lichnovsky.

El actual comentarista de Televisa cree que todo dice relación con la campaña del cuadro águila. “Cuando no consiguen resultados, el otro día se equivocó, comienzan a aparecer estas situaciones, pero cuando ganas no aparece nada, el fútbol es así, cuando este América no anda, comienzan estos problemas”, indica.

Para el final, Estay cree que Lichnovsky no volverá a Chile en el corto o mediano plazo, pese a las ganas que siempre ha tenido Universidad de Chile en contar con él. “Ojalá lo renueven y se quede el América, condiciones tiene para seguir ahí”, cerró.