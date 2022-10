Deportes Antofagasta perdió 3-0 como visita contra Everton por la vigesimonovena y penúltima fecha del Campeonato Nacional y Los Pumas son penúltimos (15°) en la tabla del Campeonato Nacional, abriendo la zona de descenso a una jornada del final de la temporada.

Tras la derrota el entrenador de Antofagasta, Javier Torrente, lamentó el resultado que hace todavía más doloroso el polémico partido perdido contra Palestino por secretaría tras suspenderse el duelo por la imposibilidad de ocupar el estadio Calvo y Bascuñán.

“Regalar un partido de local por un capricho del Tribunal de Disciplina, aparentemente le van a dar los puntos. Si tuviera que decir lo que siento, no sería algo grato para el Tribunal”, reclamó Torrente.

Agregó que a su juicio en la ANFP “no están respetando el trabajo de los equipos, que se preparan para que los equipos se ganen o se pierdan en la cancha, como ahora, que perdimos justamente con Everton. Me entristece mucho esto, la liga no está caminando en buen sentido. Cuando los puntos no se ganan en la cancha no es acertado para ningún torneo del mundo”.

“Tenemos que apelar la decisión del Tribunal, que me parece injusta y en contra de los principios del deporte, donde lo importante es competir. A partir de ahí, trataremos de lograr los tres puntos ante Universidad Católica en la última fecha y deberemos esperar determinaciones”.

Cabe recordar que el partido entre Antofagasta y Palestino por la fecha 27 se suspendió con el cuadro árabe y los árbitros en la puerta del estadio. Los Pumas vieron cerradas las puertas del recinto deportivo por diferencias y temas de deudas con la municipalidad. El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió darle los tres puntos al Tino a espera de lo que dicte la Segunda Sala por la apelación de los nortinos.