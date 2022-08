La Universidad de Chile atraviesa por un momento bastante complicado en el Campeonato Nacional, en donde tras sus tres derrotas al hilo que ha cosechado en el torneo, han hecho que los Azules vuelvan a tener los fantasmas del descenso tras complicarse en la tabla de posiciones.

Ante esta dura situación que viven los Azules, el ex goleador de la U, Joaquín Larrivey dialogó con el programa ‘F90’ de ESPN, en donde se explayó al escenario el cual está nuevamente inmerso el Romántico Viajero, indicando de que la institución año tras año vive un proceso de involución con estas magras campañas.

“Por supuesto que sigo todas las noticias, me van contando amigos las cosas que van sucediendo y obviamente que genera tristeza, ver como es el cuarto año consecutivo que los objetivos no son los que deberían ser, lamentablemente pienso que no es una evolución la que va teniendo el club y es lo contrario, una involución. Año a año las cosas van retrocediendo, ojalá que en esta parte final del torneo puedan levantar y terminar mucho más arriba y no se terminen complicando como nos terminamos complicando en el último año. Fue mucho sufrimiento, no la pasamos bien”, partió señalando Larrivey.

Siguiendo en la misma explicación de lo que es la involución que vive hoy el club, el actual delantero del Cosenza de Italia reveló que es algo que le comentó en su momento a los dirigentes de la Universidad de Chile y que el presente del club le genera mucha tristeza al ex goleador de los Azules.

Larrivey se muestra triste por el momento de la U | Foto: Agencia Uno

“He visto una involución, que lo pude hablar en su momento con los directivos en estas reuniones que he tenido antes de irme, manifestando lo que yo creía y ellos me manifestaron lo que creían. Evidentemente no han acertado en un montón de cosas, porque así los resultados lo dicen. Genera tristeza para los que queremos a la U y los que queremos ver a una U protagonista”, explicó a F90.

Finalmente, Larrivey confesó que tiene toda la confianza en su ex compañero y amigo, Diego López para ser el hombre que saque del mal momento a la Universidad de Chile, ya que es una persona que considera capacitada para afrontar este tipo de momentos complejos.

“Yo creo que la U tiene que salir a buscar los partidos. (López) Es una persona súper capacitada para afrontar cualquier momento y más en este de dificultad, creo que es un entrenador súper capacitado y que le va a terminar dando resultado más allá del momento difícil que está transcurriendo de todo punto de vista”, cerró.