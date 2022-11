Las palabras del ex número uno del mundo hacia el periodista Juan Cristóbal Guarello encontraron respuesta en el comunicador, quien le replicó en duros términos y recordó un antiguo round con el otrora tenista.

Marcelo Ríos incendió las Redes Sociales en el día de ayer, donde reapareció para disparar en duros términos contra el periodista Juan Cristóbal Guarello en el inicio de las transmisiones del Mundial de Qatar 2022.

“Como trató de decir Pamela Espinoza con mucho respeto, cámbiate la cara entera porque pareces cualquier hueá con chaqueta blanca, con esa cara y con lo poco y nada que sabes de fútbol mejor quédate en tu casa (te mataron)”, colgó Ríos en su cuenta personal de Instagram.

Las palabras del ex tenista encontraron respuesta en el comunicador mencionado, quien usó el espacio de Agricultura en la transmisión de Inglaterra vs. Irán para responderle: “El Chino Ríos me metió una querella hace 20 años y creo que todavía quedan hojas en el papel confort del Poder Judicial”, explicó por el origen de la disputa entre ambos.

Ríos encendió la polémica con Guarello. | Foto: Agencia UNO

Guarello complementó la información revelando un episodio del pasado y asegurando que “Dijo que había mentido en el caso del Liguria y después las cámaras lo hicieron pelota al Chino, quedó como un curadito pesado”.

“Lo que pasa es que esa vez, un goma que él tenía que se llamaba Waldo Martínez fue por orden del Chino Ríos y agarró del pelo a Andrea Fresard quien es presidente del directorio de TVN. Hoy ocurre eso y Waldo Martínez y el Chino Ríos se van a la cárcel”, reveló en el cierre.

Ahora, seguramente Ríos volverá a la carga tras las palabras de Juan Cristóbal Guarello, quien no se quedó de brazos cruzados y le respondió al otrora tenista tras haberle dedicado un post de Instagram.