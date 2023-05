Deportes Copiapó perdió el pasado fin de semana frente a Universidad Católica por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2023 y además de la goleada en contra, el conjunto nortino también tuvo que convivir con la grave lesión de su portero Nelson Espinoza.

El meta formado en Universidad de Chile, sufrió un duro choque con Fernando Zampedri tras un ataque de los cruzados que se inició por el costado izquierdo y que terminó con un centro al área que provocó que el arquero y el delantero tuvieran un fuerte golpe que dejó a Espinoza sin poder seguir en cancha.

Situación que llevó a que el guardameta fuera sacado en ambulancia de la cancha para ser traslado a un centro asistencial. Según lo explicado por el mismo Espinoza a Las Últimas Noticias, no tiene mucho recuerdo del incidente, pero sí que se tocó el rostro y encontró que le faltaba una pieza dental.

"Del accidente no recuerdo mucho. Solo me acuerdo que sentí que toque la pelota y luego de eso, el golpe. Me toqué la cara para ver si tenía sangre y me di cuenta de que me faltaba un diente", relató el portero.

No obstante, desde Copiapó aún no dejan atrás la situación y el preparador de arqueros del equipo, Claudio Osses, realizó una encuesta en su cuenta de Instagram y en que consulta sobre si el infractor tiene que estar fuera de las canchas el mismo tiempo que estará el jugador lesionado y en que emplaza al goleador de la UC.

Claudio Osses, preparador de arqueros del conjunto nortino, realizó una encuesta en su Instagram | Foto: claudio_ossesarq

No obstante, Luis Silva, quien es el kinesiólogo del club atacameño, dejó en claro en LUN que Espinoza "tenía dolor pero más malestar por la inflamación de la cara. Balbuceaba con Zampedrí que le pedía disculpas porque no lo había visto, y él le decía que tampoco lo había visto, porque fue una jugada de fútbol, sin mala intención", agregó.

Una situación que sin duda quedará en el debate tras la encuesta que realizó Osses mediante sus redes sociales.