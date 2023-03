Juvenal Olmos hace varios años que ha ejerce como técnico en el fútbol. De hecho, su última incursión no fue para nada buena cuando en el año 2018 dirigió a Veracruz en México, donde dirigió solo siete compromisos y sumó dos puntos.

Sin embargo, el hoy comentarista en TNT Sports, también tuvo momentos destacados como estratega. Fue campeón con Universidad Católica en el Apertura 2002 y aquello lo llevó a tomar el banco de la Selección Chilena en el año 2003.

Eso sí, el ex seleccionador nacional confesó en Todos Somos Técnicos que estuvo a punto de dirigir a Colo Colo mientras estaba en la UC. Incluso, los dirigentes del Cacique en ese momento le dieron la chance de poner cifra económica y refuerzos.

"Fue en el año 2001, en diciembre. Estuve en la casa de Jorge Vergara, con Eduardo Menichetti. Estaba en la Católica, me invitaron a conversar, con el contrato ahí. Yo soy de La Reina, he vivido toda mi vida ahí y yo no me podía ir. Yo decía 'ya, me voy. Se terminó' y me decían 'No, pero continuemos'", aseguró.

La última travesía como DT de Olmos fue en 2018 en Veracruz de México | Foto: Agencia UNO

Por último, el comentarista complementó con que "hasta que llega Vergara y me dice 'Ponle precio, pon tú la cifra y los refuerzos' y yo le dije 'No, pero no puedo. Tengo un contrato con la Católica' y me decían 'Pero ponle precio y los años'. No puse nada, me dio vergüenza", cerró Olmos.