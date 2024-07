O’Higgins comienza a despedirse de Antonio Díaz. Es casi un hecho que el lateral izquierdo partirá a Universidad de Chile, por lo que los rancagüinos ya le buscan un reemplazo al zurdo.

Y es que Toño Díaz ya se realizó exámenes físicos en Santiago. El zaguero de 24 años será presentado como el primer refuerzo azul para la siguiente temporada, lo que dejará un vacío en el cuadro celeste.

No obstante, la directiva no quiere que dicha partida afecte el nivel del juego y por ello tendrían prácticamente listo a su sustituto. ¿Quién es? Un chileno que no vive un buen presente en Argentina.

Según información de El Rancagüino, el reemplazo de Antonio Díaz sería Alex Ibacache. El futbolista de 25 años tendría conversaciones avanzadas para retornar a su país tras su aventura tras la cordillera.

El medio mencionado destaca que sería un préstamo con opción de compra. El jugador pertenece a Belgrano de Córdoba, pero en el cuerpo técnico de dicho equipo no lo tienen considerado.

Alex Ibacache reemplazaría a Antonio Díaz en el sector izquierdo de O’Higgins.

Cortado en Argentina

Cabe destacar que Alex Ibacache no se integró a la pretemporada de Belgrano. El entrenador del cuadro trasandino, Juan Cruz Real, lo dejó fuera de la preparación para una nueva campaña en dichas tierras.

Misma situación vivió Lautaro Pastrán, otro chileno en el conjunto cordobés. Terminó saliendo, al igual que Alex Ibacache, con rumbo al fútbol nacional. Se reincorporará a Everton.

¿Cuántos partidos disputó el lateral izquierdo antes de volver a Chile? Tiene 36 partidos en el cuerpo entre 2023 y 2024 con el Pirata. Seguirá perteneciendo a Belgrano tras fichar en O’Higgins.

Cuándo juega O’Higgins

El siguiente encuentro de O’Higgins será contra Deportes Copiapó. Se disputará el 20 de julio, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sausalito.