La Selección Chilena se despidió tempranamente de la Copa América. El foco cambió repentinamente, pues en septiembre Chile tendrá un desafío por ante Argentina y Bolivia por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. En ese aspecto, Juan Cristóbal Guarello cree que Luciano Cabral debe estar dentro de los citados.

“Para mí debe estar, porque Chile demostró menos imaginación…”, comentó de entrada el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en su programa, la Hora de King Kong.

El comunicador fue más allá y aseguró que llamaría sin dudar al formado en Argentinos Juniors: “Con la pobreza del fútbol chileno en la actualidad, de hombres de mitad de cancha para arriba, yo lo llamo sí o sí. O sea, no tengo donde perderme”.

Guarello siente que puede ser positivo el arribo del mediocampista al fútbol mexicano para jugar en León. “¿Qué es lo bueno de que Cabral se vaya a México? En México la liga está echa mie… ya vieron como le fue a México en la Copa América y la mayoría de los jugadores de la liga local, pero se corre más, hay más ritmo, entonces Cabral tendría que tener un salto de calidad, de mayor exigencia”.

Juan Cristóbal Guarello cree que Luciano Cabral debe estar con la Roja en Eliminatorias. (Foto: Photosport)

“Pero no está garantizado que vaya a tener ese salto de calidad. Aún así, si no tiene el salto de calidad yo igual lo llamo, porque está muy mal la selección de mitad de cancha para arriba”, añadió.

Juan Cristóbal Guarello asegura que la Selección Chilena no tiene sorpresa

El reconocido comentarista considera que la Roja carece de sorpresa y en ese aspecto Luciano Cabral puede ser una solución. “No tenemos alternativas, no tenemos cambios, no tenemos sorpresa, no tenemos plan B. Si Alexis no anda, el equipo no juega. No tenemos un distinto. No tienes un tipo que rompa líneas y Cabral puede hacer eso”.