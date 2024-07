El argentino Javier Correa ya fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo para la segunda parte del año y este martes por la noche arribó a Chile para ponerse a disposición de Jorge Almirón.

El exgoleador de Estudiantes de La Plata llega a nuestro país con un importante currículum y con un claro objetivo: levantar el título del Campeonato Nacional, pelear el trofeo en la Copa Libertadores y hacer olvidar a Damián Pizarro, delantero que partió a Udinese de Italia.

Cabe consignar que el atacante trasandino fue una de las inversiones más altas en la historia reciente de Blanco y Negro y sería el segundo mejor pagado de Chile, quedando solo detrás de Arturo Vidal.

Javier Correa celebrando uno de los 10 goles que convirtió con el elenco Pincharrata | FOTO: Hernan Cortez/Getty Images

CRISTIÁN CAAMAÑO MIRA CON EXTRAÑEZA UNA SITUACIÓN DE JAVIER CORREA

No obstante, el periodista Cristián Caamaño en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura miró con cierta extrañeza la gran cantidad de camisetas que ha vestido el nacido en Córdoba a lo largo de su carrera.

“Quienes lo han visto han dicho que no es 9 y no tiene una carrera plagada de goles. Tiene 12 clubes con 31 años y uno puede sacar ciertas conclusiones como que no es un jugador que se consolida o es un jugador que está siendo transferido porque tiene tan buena campaña que dura poco en un lado. Es extraño que tenga 12 equipos, no es normal”, aseveró el comentarista deportivo.

“La mejor temporada es ahora y ojalá para Colo Colo se mantenga esa racha. Si no es 9 arranca con desventaja con Guillermo Paiva”, remató.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Correa en Colo Colo?

El delantero de 31 años tiene vínculo con el Cacique hasta diciembre 2026.