Los dirigentes de Azul Azul se comienzan a preocupar por el tema estadio, todo tras la negativa de varios clubes de no prestar sus estadios para afrontar el partido ante la Unión Española.

La dura sanción que arriesga la Universidad de Chile si no encuentra estadio para enfrentar a la Unión Española

Siguen los problemas para la Universidad de Chile en el presente Campeonato Nacional. Ahora, los azules no tienen donde recibir a Unión Española por la sexta fecha del fútbol chileno, tras la negativa de Huachipato de arrendar el Estadio CAP de Talcahuano.

Recordar que la temporada pasada, la U deambuló por varios estadios para hacer de local, entre los que destacan: el estadio Sausalito, el estadio El Teniente y el Santa Laura.

Según el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, los dirigentes de Azul Azul habrían preguntado por el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaiso (hay un partido de Rugby el domingo), el Estadio Municipal de Concepción (se disputará la "Tarde Lila"), el Estadio Sausalito de Viña del Mar (no está disponible), el Estadio La Granja de Curicó (no está disponible) y el Estadio La Portada de La Serena (no está disponible).

Ante la negativa de los distintos recintos, los dirigentes del conjunto universitario le solicitaron la suspensión del compromiso ante los Hispanos a la ANFP, todo tras quedar a la deriva en este ámbito.

¿Pero qué dice el reglamento si no se llegase a encontrar un recinto? Las bases del fútbol chileno son claras ante este tema.

"La obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local. En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3x0", manifiesta.

Se espera que en las próximas horas la Asociación Nacional de Fútbol dicte alguna resolución, la cual es mirada con preocupación en las instalaciones del Centro Deportivo Azul.