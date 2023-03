Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras este fin de semana en la edición 193 del Superclásico del fútbol nacional en el Estadio Monumental. Con el pasar de los años, muchos episodios polémicos se han vivido en esta clase de partidos, en la que sin duda uno de los más recordados es el que se produjo en el 10 de abril del 2005, en lo que fue la igualdad entre ambos equipos a un tanto en el Estadio Nacional.

¿El protagonista? El hoy ex portero, Johnny Herrera y el ex volante, Jorge Valdivia, quienes tras el tanto de la igualdad de los ‘Albos’ desataron la locura en el máximo coliseo de nuestro país, en la que el ‘Mago’ le celebró el gol en la cara al golero ‘Azul’ y esto armó la gresca que protagonizaron ambos equipos.

En la previa a este partido, ‘Samurai’ recordó lo que fue ese episodio en el podcast de Todos Somos Técnicos, en la que dio el contexto del porque inició este pleito “me grita el gol, me dijo improperios, me gritó el gol en la cara. No había nada previo, que yo recuerde al menos... De hecho, fuimos compañeros de Selección en esa época”.

Tras esta acción, Herrera recordó en cómo fue su reacción en dicho momento, en la que se arrepintió de no haber cometido algo peor “me grita el gol, reacciono, lo agarro y lo peor de todo es que no pegué ni un combo. Como que lo agarré de las orejas, lo hice como para que no me expulsaran, en mi pensamiento. Le dije ‘qué te pasa...’ y lo suelto. ‘¿A quién le gritai el gol?’”, explicó.

La pelea entre Herrera y Valdivia | Foto: Captura

Posterior a eso, el histórico portero de los ‘Azules’ reveló que Moisés Villarroel también fue protagonista de esa gresca, en la que terminó siendo expulsado y sancionado por varias fechas, en donde recalcó en su arrepentimiento de no haber hecho algo más a Jorge Valdivia.

“A (Moisés) Villarroel lo tenía para un rodillazo y juro que nunca quise hacer nada para que me expulsaran. Me expulsaron igual y me tiraron siete fechas, sin pegar un combo. Por último, si me van a echar, hacerla completa”, señaló.

Ahondando en el protagonismo que tomó Villarroel en esta pelea, el ex golero recuerda con humor su aparición “Villarroel me tiró un par de combos por abajo, pero tenía más calugas que no sé qué, entonces fue como unas cosquillas”.

Finalmente, Herrera explicó que luego de eso tuvo un reencuentro con Jorge Valdivia en la Selección Chilena y este episodio violento quedó como un momento de partido, que no generó repercusión fuera de la cancha ni en uno ni en otro.

“Después nos encontramos en la Selección y todo bien. Estábamos todos remando para el mismo lado y yo me dedicaba a entrenar. Todo en buena onda”, cerró.