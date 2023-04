Huachipato es el gran líder del fútbol chileno y tiene 3 puntos de ventaja sobre la Universidad Católica. La escuadra de Gustavo Álvarez tiene que visitar a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla y sabe que no puede echar pie atrás en su conquista del tercer título de la Primera División en su historia. El cuadro de la usina, para este duelo, recupera a jugadores como Gonzalo Montes y Claudio Sepúlveda.

El argentino tiene bien sacada la foto del Huachi y cree que el partido, aunque sea ante el colista del torneo, no da para relajarse. "El rival circunsantacialmente le toca estar en esa posición incómoda. También creo que obtuvo menos de lo que mereció. Hubo partidos donde no tuvo eficacia y dejaron ir puntos. Me parece un equipo duro, que sabe bien a lo que juega", dijo Álvarez.

Huachipato sabe que el libreto se mantiene igual, aunque nadie tiene ganado su puesto. El técnico Álvarez considera que están bien para lo que se avecina en el norte y que la ilusión está, aunque es fanático del paso a paso.

"Vamos a salir a desarrollar nuestra idea. Planteamos el partido estratégicamente por lo que nos pide el rival. Tiene jugadores de buen bien, con velocidad, jugadores intensos. Aparte de esas características hemos preparado un partido para contrarrestar las virtudes del rival e imponer nuestra idea", agregó Álvarez.

Gustavo Álvarez va paso a paso con Huachipato (Photosport)

Huachipato también está enfocado en lo que viene con sabe que la posición da lo mismo, ya que en la cancha todos son rivales y que el tema queda parejo con lo que se avecina ante los Leones de Atacama en la Primera División.

"Me parece que en el fútbol se gana con funcionamiento y no con tabla de posiciones. Entonces para eso trabajamos. Se trabaja par aganar el partido y la posición en la tabla es consecuencia de ganarlo. No miramos la tabla. No tiene nada que ver con el partido del sábado", remató Álvarez.

Más allá de lo que viene, Huachipato tiene un plantel homogéneo y todos están preparados, según Álvarez, para asumir los desafíos futboleros en el Torneo Nacional. Los jóvenes también quieren entrar en la discusión y le da chances el DT argentino de la usina.

"Entrenándolos a todos por igual. Respetándolos y tratándolos bien a todos por igual. Después, el futbolista sabe que el año es largo. Tenemos dos torneos que afrontar. La oportunidad llega y hay que estar enfocado para aprovecharlas. Tenemos un plantel muy competitivo y muy sano también. Los nombres propios no resienten la estructura del equipo", remató.