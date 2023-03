Leandro Requena es el nombre del momento. Tras su golazo, el arquero de Cobresal a sido nombrado en todo Chile y también en el resto del continente. Y no es para menos, su tremenda anotación se podría convertir en el gol más lejano de la historia del fútbol.

El guardameta argentino conversó con ADN Deportes y habló sobre lo que pasó esa tarde en el estadio El Cobre del Salvador: "cuando veo que la pelota se me va más larga de lo que pretendía, lo primero que hice fue agarrarme la cabeza. Luego, cuando veo que el bote complica a Brayan (Cortés), imagine que la pelota podía llegar a entrar", dijo.

“Verdaderamente, es una locura. Lo dije cuando terminó el partido, me siento un afortunado, para que pasen estas cosas tiene que mezclarse variables, no tengo otra firma de asumirlo que es una locura”, continuó diciendo el portero.

El gol de Requena sigue dando vueltas en el mundo. (Foto: Agencia Uno)

El arquero nortino en esa misma línea comentó que Brayán Cortés se le acercó para felicitarlo. "me extendió las felicitaciones y conversamos brevemente de como fue la jugada, me decía que el pique lo había complicado, yo considero que no fue un error de él, fue mala fortuna para él y buena para mí que no tuve intención de pegarle al arco".

Este golazo de Requena no pasó desapercibido por el mundo, por ello el guardameta minero asegura que ha sido llamado desde Argentina, Uruguay y Paraguay.

Sin embargo eso no desconcentra a Requena que sabe que sus objetivos están en Cobresal. "estamos conformes, pero sabemos que podemos dar un poco más, cuando salimos de casa nos cuesta, necesitamos eso para que pueda ir de la mano con la gran campaña que estamos haciendo acá en El Salvador", cerró.