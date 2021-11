Marcelo Barticciotto sorprendido con que no se suspenda el Campeonato Nacional en Eliminatorias: “Hay equipos perjudicados”

Durante el presente mes de noviembre se disputará dos partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022, donde la Selección Chilena tiene que visitar a Paraguay en Asunción y posteriormente recibir a Ecuador en San Carlos de Apoquindo. Duelos sumamente importantes para mantener la ilusión de sacar pasajes a la próxima cita mundialista.

Instancia por la cual debido a la confirmación de los elementos que se utilizarán para su convocatoria, cuentan con algunos nombres que militan en el Campeonato Nacional. Dentro de estos futbolistas, hay cuatro de Universidad Católica y uno de Colo Colo.

El exfutbolista Marcelo Barticciotto cree que es un error que se disputen los partidos del fútbol chileno, producto de que estamos en la recta final del certamen y existen clubes perjudicados por esta medida que no podrán contar con la presencia de estos futbolistas que fueron convocados.

“Yo lo encuentro un despropósito total que el campeonato no se pare. Sobre todo, en esta fecha porque está por terminar. Hay equipo beneficiados y otros perjudicados. Tú crees que eso no lo piensan, que no lo saldrán a decir”, comenzó argumentando el exfutbolista.

Pero ahí no quedó todo y siguió profundizando al respecto. “Lo que pasa es que yo no te estoy diciendo que se deba parar siempre, aunque para mí si debería pararse el torneo. Convengamos que en el fútbol chileno no hay muchos jugadores nominados del medio local”.

Finalmente, agregó que “Te quedan cinco fechas, el campeonato se está definiendo arriba y abajo y hay equipos que se perjudican”, contextualizó el comentarista deportivo durante la emisión de un nuevo programa de ESPN Fútbol Chile.