El ex tenista Marcelo Ríos no se aleja del acontecer nacional que vive Chile y desde sus redes sociales en esta jornada volvió a salir a la palestra con la decisión que el ex número uno del tenis realizará para la votación del Plebiscito en nuestro país el próximo 4 de septiembre.

El ‘Chino’ señaló en su cuenta de Twitter de que votará Rechazo en el Plebiscito y lanzó su propia campaña en busca de que su elección para las votaciones sea la ganadora en Chile en el mes de septiembre.

Dentro de su clip, Ríos utilizó imágenes de su recordado encuentro frente al estadounidense André Agassi, con la que el tenista nacional alcanzó la cima del ránking ATP, acompañado de la celebración de la gente en las distintas calles de nuestro país celebrando dicha gesta.

Tras aquello, el ex tenista se enfrentó a la cámara para entregar el mensaje a sus seguidores, acompañado de las dichas celebraciones mencionadas anteriormente, del rescate a los 33 mineros y capturas del terremoto del 2010.

Marcelo Ríos y su mensaje para Chile | Foto: Archivo

Dentro de la misma, Ríos señala abiertamente que para las votaciones del Plebiscito votará rechazo y acompañó esta decisión con “quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno”.

Acompañado a este clip, el ‘Chino’ dejó el siguiente escrito en su cuenta de Twitter “nuevamente Chile nos necesita unidos, dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”.