El ex seleccionado chileno fue crítico con el técnico de la Selección Chilena, pues asegura no comprender las nóminas que ha realizado.

Marcelo Vega choreado con Eduardo Berizzo: "Me quedan dudas con las nóminas que hace"

Eduardo Berizzo habló durante esta jornada en la previa de enfrentar el partido amistoso contra Polonia. No obstante, Marcelo "Toby" Vega le cayó con todo al técnico de la Selección Chilena y esto debido a sus nóminas. El mundialista en Francia 98 criticó al argentino por sus nóminas y que lo dejan confuso.

"Me quedan las dudas con Berizzo y las nóminas que hace. Nosotros como programa lo hemos ayudado bastante y no solo a él, sino a los técnicos anteriores en cuanto a decirles a los jugadores que deberían estar en la selección", explicó Vega.

"Lo de Assadi, Osorio, Aravena, Méndez, Soto que está en Huracán. ¿Eso lo venimos hablando hace cuánto rato? Y se demoran un montón en poder decir '¿Saben qué? Tienen razón, lo vamos a llamar ahora'", agregó "Toby".

El técnico de La Roja prepara el partido ante Polonia | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el ex futbolista afirmó que tiene un número de futbolistas determinados y que Berizzo no se puede desprender de muchas figuras.

"No le estamos diciendo que lo coloque de titular, pero para lo que tiene la selección. Tampoco tiene mucho, no hay que complicarse acá. Aquí tienes lo justo y más o menos los talentosos que van saliendo y esos tienes que ir integrándolos. Por eso me da dudas", cerró.