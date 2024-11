El histórico ex jugador del fútbol chileno aborda el difícil presente de Damián Pizarro en el Udinese de Italia.

Damián Pizarro dejó Colo Colo a mitad de año para enlistarse en el Udinese de Italia, club donde todavía no ha debutado de manera profesional y no tiene mayor consideración por parte del técnico el cuadro italiano.

El delantero formado en las inferiores del Cacique, incluso, ha sido mandado a entrenar con las divisiones menores del club y ya se anticipa que para el mercado invernal europeo podría salir a préstamo para sumar rodaje.

“La respuesta la da el entrenador del Udinese sobre Damián Pizarro. Lo mandan a la Sub 21, al equipo primavera porque no está consolidado como futbolista”, analizó Leonardo ‘Pollo’ Véliz en diálogo con Bolavip Chile.

Pizarro todavía no debuta en Italia. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el histórico ex jugador complementa diciendo que “Lo que podría estar haciendo en Colo Colo, lo está haciendo en Udinese. Están vendiendo talentos incompletos, es un grave problema”, sumó.

“Lo de Jordhy Thompson en Rusia… lo desestiman porque está mal de la cabeza porque tropieza con la misma piedra: la polola. Pizarro llegó lesionado y no conforma ni al entrenador del Udinese que es de la segunda línea en Italia”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Damián Pizarro no la pasa nada de bien en Italia y no ve una en el viejo continente tras dejar Colo Colo con una maleta cargada de sueños e ilusiones, pero que hasta el momento no ha podido cumplir.

Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

Damián Pizarro defendió la camiseta de Colo Colo en 58 oportunidades y anotó 12 goles entre las distintas competencias que dijo presente junto a los albos.