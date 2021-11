Huachipato no vive un momento bueno en el cierre del Campeonato Nacional. A falta de una sola fecha para el término del certamen, están en zona de descenso directo y necesitan los tres puntos en la última jornada para tratar de mantener la categoría, además de depender de los resultados de otros clubes.

El entrenador Mario Salas conversó posterior al partido con TNT Sports, donde agradeció el cariño que le mostraron los hinchas de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, pese a que fue claro en señalar que no es solo ahí, sino que en la vida cotidiana también recibe mucho afecto.

“A mí la gente de Católica no solo me ha mostrado el cariño hoy día que se valora y se aprecia sin duda, sino que, en todo momento, en la calle, actividades, eventos o en situaciones de la vida cotidiana en la que estoy. Estoy muy agradecido de Católica y yo lo dije al término del partido en Talcahuano que soy agradecido de cada uno de los clubes en los que he estado, en especial de Católica porque se vivieron momentos muy agradables y que no se olvidan. Lógicamente que eso se agradece siempre”.

Pero eso no fue lo único que conversó el estratega, ya que también fue claro en señalar que el partido que tuvo el cuadro acerero en esta jornada no fue el esperado, y la derrota podría haber sido con una mayor diferencia de goles.

“No fue un buen partido nuestro. Nosotros podríamos habernos llevado una mayor cantidad de goles si Católica hubiese sido más preciso. No fue el equipo que venía jugando en los últimos partidos, más allá de algunas situaciones que se dieron en cada uno de los partidos que jugamos”.

Además, agregó que “No fue lo que veníamos jugando y el resultado queda corto para Católica futbolística y porque fueron superiores a nosotros. Colaboró el hecho del nivel colectivo, la individual y nosotros que no tuvimos una tarde fina”.

Finalmente, el entrenador al mando del ‘Campeón del Sur’ destacó los puntos donde Huachipato estuvo bajo en este partido. “No es solamente eso, pasa también por un tema de concentración, de seguir haciendo lo que uno estaba haciendo, de pararse y hacer las cosas que estabas haciendo porque haces un costo y un desgaste importante donde no estuvimos preparados para enfrentar a la Católica en estas condiciones”.

Sobre esta misma línea, el técnico aclaró que deberán jugarse todo en la última fecha. “Tenemos que mejorar en una semana la concentración, futbolísticas y estrategias que recaen en mí, y tratar de ganar el partido ante Deportes Melipilla”.