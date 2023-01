Ex delantero de La Roja y Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, tuvo palabras de aliento para Carlos Palacios en su llegada a Colo Colo, a quien aconsejó e incluso reveló detalles de cuándo su carrera dio un giro para mejor.

Carlos Palacios se transformó en el gran golpe del Mercado de Pases del fútbol chileno, después de concretar su vuelta al país tras un paso por Vasco De Gama e Internacional de Porto Alegre en Brasil.

El nuevo jugador del Cacique quiere que su paso por los albos sea para relanzar su carrera, la cual prometía desde que salió de Unión Española, pero no pudo consolidar en los años que estuvo en el país de la samba.

Quien tuvo consejos para el nuevo jugador de Colo Colo fue Mauricio Pinilla, ex jugador quien ahora se desempeña como comunicador en Deportes en Agricultura: “Depende solamente de él, no hay otra lectura. Toda persona cuando quiere relanzar su carrera, como me pasó en mí caso, tiene que enfocarse, mentalizarse y hacer las cosas bien”.

Carlos Palacios quiere relanzar su carrera tras su paso por Brasil. | Foto: Agencia UNO

“Carlos Palacios es joven, tiene todas las condiciones y características físicas, futbolísticas…” dijo Pinilla, a lo que Juan Cristóbal Guarello le preguntó al ex delantero de Universidad de Chile: “¿Y mentales?”, debatieron.

Ahí, Pinilla ahondó diciendo que “Mentales es el problema. Si se enfoca, no es difícil. En un momento yo tenía 0 capacidad mental y me enfoqué igual. Da para hacer un trabajo que tiene que hacer con un especialista”.

En una confesión inédita, Pinilla aseguró “Yo mismo fui el que se convenció. Hice mi análisis; me saqué la cresta desde los 8 años cuando llegué a la U” para después revelar que todo cambió cuando le pidió matrimonio a su mujer a las 3 de la mañana y, desde ese momento en adelante, encaminó su nutrida carrera futbolística.