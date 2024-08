Como en los viejos tiempos. La farándula se tomó nuestro fútbol y si bien las edades han avanzado, los personajes protagonistas, directa o indirectamente, siguen siendo los mismos.

Tal es el caso deLuis Jiménez, quien como es sabido, se separó de su ex esposa, la influencer y modelo, María José López y en los últimos días, se le vio acompañado de Gala Caldirola, ex de Mauricio Isla y Mauricio Pinilla.

Y como era de esperar, el ex amor de Pinigol, Gissella Gallardo salió al ruedo y fue en el programa Sígueme de TV+, la comunicadora criticó duramente a la española, rememorando que ella estuvo con su ex marido, apenas se separó del ex atacante y está actuando ahora con el Mago, tal cual lo hizo con el padre de sus hijos.

“No le veo nada, porque es una comida. Pero están en una misma mesa. Como que su modus operandi de ella es ‘ay, estábamos en una mesa, nos saludamos y no sé qué y no sé cuánto’, que fue lo mismo que se decía con Mauricio Pinilla y que después estaban juntos“, acusó duramente Gallardo en declaraciones que reproduce deportes13.cl

Siguiendo en su intervención, le dio un gran consejo a Gala. “No aclares que oscurece, porque si no hay nada malo… Yo, personalmente, evitaría sentarme con Jorge Valdivia, o con no sé, cualquier jugador de fútbol. Lo saludo y chao, no me expondría a sentarme en una mesa con ellos, más si lo venía recién conociendo, para evitar malos entendidos“, sostuvo la periodista.

“Lo que dije antes: Es que simplemente cuando conoció a Mauricio Pinilla dijo exactamente lo mismo, mismo discurso”, enfatizó Gissella Gallardo en el espacio antes mencionado.

La imagen que da qué hablar (Infama.cl)

Gala aclara la imagen

Pese a que la imagen puede ser muy reveladora, la participante del reality Ganar o Servir, también aclaró la situación en sus redes sociales y asegura que nunca se juntó con Jiménez.

“En la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa. No estoy cenando con él. Estaba en un lugar, el mismo en el que estaba yo. Coincidimos de casualidad”, confirma.

Finalmente, reiteró que “no éramos nosotros el tema. De casualidad coincidimos en el mismo lugar. Obviamente, sé quién es, lo conozco, buena onda… hasta estuve en su boda y por supuesto lo saludé. Buen rollo”, cerró Gala Caldirola.