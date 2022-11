Mauricio Pinilla explota por declaración del secretario de la ANFP que ayuda a Deportes Antofagasta: "Justo cuando le dieron el voto a Milad"

El ex delantero de Coquimbo Unido no se guardó nada después de saber que el secretario de la ANFP emitió una declaración donde asegura que Antofagasta no pudo recibir a Palestino en el Calvo y Bascuñán por "fuerza mayor".