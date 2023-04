El exfutbolista y entrenador chileno, Miguel Ángel Neira, no se guardó nada y le pidió mayor ayuda al Gobierno comandado por Gabriel Boric ante la gran problemática de la violencia de los estadios.

Siguen las repercusiones por los lamentables incidentes en el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, partido donde el gran protagonista no fue el fútbol sino la violencia en los estadios, esto porque hinchas de la U lanzaron bengalas al terreno de juego, lo que terminó con el trascendental partido suspendido.

Este hecho dejó varios lesionados y detenidos por parte de Carabineros, quienes se vieron sobrepasados ante los desmanes de algunos mal llamados simpatizantes del cuadro bullanguero, los cuales ingresaron con capucha al sector Pacífico VIP y lanzaron bengalas al terreno de juego.

El cuarto árbitro terminó con un trauma acústico severo | Foto: Photosport

Miguel Ángel Neira, histórico de la Roja y de la UC, contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a la violencia en los estadios, quien aseguró que se deberían tomar medidas más extremas para solucionar esta gran problemática.

"La única solución es que los militares vayan a los estadios, no hay nada más que hacer porque los tipos ya no le tienen miedo a nada, ni a los Carabineros y a los guardias", señaló.

"Esto fue planificado. Generalmente los petardos salen de la galería pero ahora salieron de la tribuna, entonces lo encuentro muy raro todo", añadió.

Para finalizar, Neira le mandó una advertencia a Gabriel Boric y Jaime Pizarro. "El Gobierno no puede hacerse a un lado de los problemas que están pasando en el deporte, el gobierno tiene que meterse, aplicar leyes y hay un Ministro del Deporte que es nuevo que fue futbolista, entonces él tiene que hacer algo y no puede quedar así no más", cerró.