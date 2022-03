Javier Parraguez no para de convertir con la camiseta de Sport Recife, el pasado fin de semana se matriculó con un doblete ante el Club de Regatas por las semifinales de la Copa do Nordeste, torneo estadual y disputará el titulo ante uno de los rivales de Colo Colo en la fase de grupo de la Copa Libertadores, como lo es Fortaleza.

Pablo Flamm, en el programa de Directv Sports, De Fútbol Se Habla Así, expresó su punta de vista sobre el momento del Búfalo en Brasil y todo lo que ha generado con sus buenas presentaciones en los hinchas.

"En su camiseta dice Búfalo, no dice Javier ni Parraguez. En la formación que entrega el Sport Recife, el número 9 dice Búfalo, no Parraguez. Él es Búfalo, se habla de este fenómeno de estar "Bufalizado". Están vueltos locos con Parraguez allá", dijo el panelista.

Además, el periodista agregó que el presente del delantero alegra, porque le ha costado en su carrera. "En todos los equipos que fue hizo goles. Está viviendo un gran momento y en el Campeonato Nordeste, que son los estaduales, se va a enfrentar con el Fortaleza. Uno se alegra, porque además Parraguez es de esos jugadores que la reman, que la pelean".

En cuanto a lo anterior, el comunicador agregó que bajo el mando de Gustavo Quinteros en Colo Colo, el santafesino siempre lo destacó a pesar de la poca continuidad.

"Siempre lo destacaba Gustavo Quinteros. Cuando no era considerado, decía. 'Es un tipo pro grupo, buena actitud, buen semblante'. A ver, hay que ser el tercer o cuarto centrodelantero de Colo Colo y a lo mejor tener momentos de caerse", añadió Flamm.

Por último, el comentarista lo comparó con las llegadas de otros delanteros nacional a tierras brasileñas. "Es increíble, porque Ángelo Henríquez y no ha tenido la explosión que ha tenido Parraguez. Castillo también fue a jugar a Brasil y no pasó nada. Ojo, me dirá todo lo que usted quiera, no es la primera división de Brasil. Hay que ir a jugar y ser titular en Brasil".

"Con todo respeto y que tú digas, ¿un 9 chileno? De los últimos que recuerdo y el único que ha triunfado en Brasil como 9 o delantero en el último tiempo es Eduardo Vargas, todo el resto no le ha ido bien", cerró.