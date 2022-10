El ex futbolista y hoy comentarista, Patricio Yáñez tuvo palabras en Radio Agricultura para lo que ha sido el momento de la Universidad Católica en este 2022, en donde fue claro en señalar de que si no consiguen su cupo a la Copa Sudamericana, sería un verdadero fracaso

Patricio Yáñez sin escrúpulos ante la temporada de la Universidad Católica: "Si no se quedan con el cupo a la Sudamericana, es un verdadero fracaso"

Universidad Católica se prepara para lo que será su trascendental duelo en la próxima fecha del Campeonato Nacional, en donde los adiestrados por Ariel Holan deberán enfrentarse ante Audax Italiano, en lo que es un partido clave para poder encaminar lo que puede ser su clasificación a los puestos de Copa Sudamericana.

Ante la extraña campaña que realizaron los ‘Cruzados’, el ex futbolista y hoy comentarista, Patricio Yáñez hizo un análisis a la temporada de la UC en Radio Agricultura, en la que partió señalando que el año del elenco de la precordillera fue nefasto.

“Ya tiene el año malo, si digamos las cosas como son, por más que no le hayan exigido el pentacampeonato, hay cosas que tienen su propio peso y la U, Católica y Colo Colo, son los equipos que invierten más, habitualmente tienen que estar peleando títulos y peleando clasificaciones”, partió señalando Yáñez.

Ahondando en lo anterior, el ‘Pato’ indicó que esta baja de rendimiento en este 2022 no puede justificarse con las partidas de algunos jugadores, ya que, para su opinión, la UC se reforzó de buena manera en la segunda parte del año, con jugadores de gran categoría.

La UC va por el triunfo ante Audax | Foto: Agencia Uno

“Si quedan fuera, es un fracaso. Está bien, se fueron siete u ocho jugadores, pero llegó Dituro, Isla, Kagelmacher, Pinares, llegaron jugadores de peso y no tuvo funcionamiento”, profundizó en Agricultura.

Finalmente, Yáñez dejó en claro que la Universidad Católica tuvo un cierto renacer en la segunda parte de la temporada, en donde hiló buenos partidos, pero que aquello no lo pudo mantener y por esto, hipotecó su chance de poder por lo menos, optar por un cupo a la Copa Libertadores, tras quedar sin oportunidades en el Campeonato Nacional y quedar eliminado en Copa Chile ante Universidad de Chile.

“La Católica tuvo buenos partidos, en la llave con Audax Italiano por Copa Chile, el partido con la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, pero después no pudo mantener”, cerró.