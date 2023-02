Hoy por hoy, el volante argentino nacionalizado chileno, Pedro Pablo Hernández, vive su segundo periplo en O’Higgins de Rancagua, tras aquel primer exitoso paso que tuvo entre el 2013 y 2014, en donde consiguió el primer título del club e hizo historia junto a los ‘Rancaguinos’.

Antes de gestar lo que es su segunda historia con el conjunto ‘Celeste’ a partir del 2021, el ‘Tucu’ tuvo la gran oportunidad de poder fichar por la Universidad de Chile, algo que desglosó en conversación con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que confirmó que dicha chance de llegar a los ‘Azules’.

“Tuve la posibilidad de llegar a la U, lo habíamos hablado, pero sabía que para mí era una prueba difícil porque no estaba teniendo ritmo en Independiente, en mi última parte ya hubo otras cosas, que no podía jugar debido a que no había renovado y hubo ese tipo de problemas”, partió señalando Hernández.

Profundizando en aquello, el Campeón de América con La Roja en el 2016 declaró que su decisión de no llegar a los ‘Azules’ pasó por la situación física en la que venía desde Argentina tras su paso por Independiente, en la que indicó que poder arribar a un grande con su larga inactividad, podía pasarle la cuenta.

Pedro Pablo Hernández confesó que pudo llegar a la U | Foto: Agencia Uno

“Eso me costó porque estuve tres meses sin jugar, sin pisar una cancha. Tú sabes que, en un club como la U, Colo Colo o U. Católica, hay gente que no perdona (ante bajos rendimientos). En ese caso no me importó quien fuera, era parte mía, yo quería sentirme bien, estar en un lugar que me valoren y en lo último de mi carrera poder despedirme de la mejor manera”, confesó en Futuro.

Ante ese interés que habían tenido los ‘Azules’ por el jugador en el 2021, el volante de 36 años explicó que apenas se le abrió la puerta para el retorno en O’Higgins, no lo pensó y volvió al club que considera su casa, ya que para él es un lugar increíble y único, por lo que se negó a todo para volver a los ‘Celestes’.

“Todos saben lo que significa para mí O’Higgins, lo que hemos generado en tan poco tiempo, es algo increíble y único. Lograr el primer título para el club y estar acá es como estar en tu casa, eso a mí me da fuerza. Cuando tuve la oportunidad en no solo la U, sino que otros equipos, decidí quedarme en O’Higgins, porque era mi lugar”, declaró.

Finalmente, Hernández explicó que se mostró agradecido y orgullos por el interés que había mostrado la Universidad de Chile en él, pero en la parte final de su carrera decidió tener su retorno en paz a O’Higgins de Rancagua, algo que ya había conversado con su familia.

“Sé lo que significa la U, se lo que significa para Chile, pero en este caso, preferí buscar la tranquilidad y quedarme acá en casa, que era lo que había hablado con mi familia”, cerró.