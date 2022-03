Rivarola y la U: "No creo que vaya a ser protagonista principal, pero se va a meter en los primeros puestos"

Universidad de Chile está en un mal momento deportivo en la era de Santiago Escobar como entrenador del primer equipo. El Romántico Viajero registra tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2022 que lo tienen en el undécimo puesto de la tabla de posiciones con seis puntos. Diego Rivarola asegura que los tres grandes parten como candidatos siempre en un torneo.

"Creo que cuando empieza un torneo es indiscutible que Colo Colo, Católica y la U sean candidatos. Después a medida que va arrancando, algunos empiezan a sacar algunas pequeñas ventajas", dice Gokú en ESPN F90.

El ídolo azul asegura que aún no se sabe el impacto del resultado en el superclásico 191: "Puede marcar una ventaja, eso lo vamos a saber dentro de poco, depende cómo le vaya a Colo Colo después del clásico. Ahora tiene que ratificar este empuje".

Rivarola ve a la UC y al Cacique como protagonistas: "Me parece que Colo Colo y Católica por lo que vienen haciendo se ven sólidos, o con cierta solidez, más allá que Católica viene perder dos partidos, pero me parece que lo que viene arrastrando de atrás le da cierta proyección, debiese ser protagonista".

El exdelantero cree que Universidad de Chile puede mejorar para estar en la parte alta del torneo: "En un escalón un poco más abajo está la U. Por lo que falta de torneo, no lo daría por muerto, no creo que va a ser un protagonista principal, pero me parece que va a complicar a más de uno y va a tratar de meterse o se va a meter en los primeros puestos", finaliza.