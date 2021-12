Ronald Fuentes descarta la posible llegada de Esteban Paredes en Audax Italiano: "No lo tengo contemplado, no es una opción"

Los clubes chilenos se siguen preparando de cara a la próxima temporada del fútbol chileno. Uno de los equipos que estará en dos frentes será Audax Italiano, el cual deberá afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Los itálicos ya conocen rival y deberán enfrentar al cuatro argentino Estudiantes de La Plata si quiere mantener viva su chance de avanzar y poder incorporarse a la fase grupal.

Para eso, los que hacen de local en el Estadio Bicentenario de La Florida hicieron oficial la llegada del DT Ronald Fuentes, quien está a la espera de seguir sumando nombres y uno de los que llamó la atención en los últimos días fue el de Esteban Paredes.

El ex técnico de Rangers de Talca conversó con Al Aire Libre de Cooperativa sobre la posibilidad de sumar al "Tanque" de cara a la próxima temporada.

"No hay que desmerecer la calidad que tiene Esteban, por algo es el goleador histórico y su carrera es maravillosa, pero no lo tenemos contemplado", afirmó Fuentes.

"No se ha hablado de eso, pero tampoco lo tengo contemplado como un integrante del plantel. No me han dicho nada y si me llegan a decir, van a escuchar lo mismo, que no sería una opción para nosotros en este momento, como cuerpo técnico", cerró.