Sandrino Castec destapa la olla en la Selección Chilena: "Lo importante es que se den cuenta que los empresarios ponen a los jugadores, no el técnico"

La Selección Chilena dirigida por el estratega argentino, Eduardo Berizzo atraviesa un crítico momento desde la llegada del DT a ‘La Roja’, algo que agudizó en esta última fecha FIFA en donde Chile no pudo conocer la victoria tras sus enfrentamientos ante Marruecos y Qatar, la cual dejó como resultados una derrota ante los ‘Marroquíes’ y una pobre igualdad ante los ‘Qataríes’.

Tras lo que fue la performance de Chile ante Qatar, un histórico nacional como lo es Sandrino Castec dialogó en exclusiva con Bolavip y tuvo palabras para lo que fue la actuación nacional en estos duelos de fecha FIFA, en donde le cayó con todo a Eduardo Berizzo y fue claro con una potente apreciación.

“Lo importante es que se den cuenta que los empresarios ponen a los jugadores, no el técnico. Es incomodo ver a jugadores que no merecen estar en la lista y estén jugando, lo encuentro raro. Me parece que el discípulo de Bielsa nunca apareció acá, él viene navegando de Europa para terminar en Buenos Aires, se llevará unos dos o tres millones de Chile y se va a ir a descansar. Esa es mi opinión sobre Berizzo”, partió señalando Castec.

Para el ‘Bombardero’ en la Selección a excepción de Gabriel Arias, no existieron grandes actuaciones dentro del equipo y esto es algo que lo preocupa pensando en el futuro de ‘La Roja’, en donde detalla que Berizzo lo tendrá muy complicado para manejar el camarín.

Eduardo Berizzo suma críticas | Foto: Imago Images

“Siempre la seriedad del portero Arias, siempre lo destacó. El resto nada, Alexis ya se tira atrás para jugar y no es cómodo ver a Alexis que juegue de delantero. Vi los 45 del primer tiempo y parte del segundo, después ya no se cual es la idea, creo que no tiene idea, Berizzo es complicado y va a tener complicaciones con los jugadores que tiene ahora", explicó a Bolavip.

Finalmente, Castec fue aún más categórico con el resultado de esta jornada, señalando que el rival de hoy no poseía de grandes características para poder complicar y que el solicitado recambio que tanto se solicita, no lo ve tan claro para los próximos años.

“Con un equipo muy recatado como Qatar, si prácticamente de ellos no juega ningún jugador en Europa, juegan en las ligas de ahí, es difícil lo que vive el fútbol chileno. Espero que sean cuatro años, pensé que con el técnico que venía, venía un recambio grande, pero no existe el recambio, vivimos de lo mismo. El fútbol va en decaída en Chile, cerró.