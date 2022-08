El ex delantero de Universidad de Chile y el presidente de la ANFP protagonizaron un fuerte roce en la transmisión del programa ESPN F90 por el caso de Javier Castrilli y los árbitros.

Este martes durante la transmisión de ESPN F90 Chile, estuvo dialogando el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y una de las consultas estuvo relacionada sobre lo ocurrido con Javier Castrilli tras su polémica salida de la presidencia del referato nacional y los jueces involucrados en este tema.

“Hay árbitros que fueron evaluados objetivamente y otros subjetivamente por él, hay dos grupos. De los que fueron evaluados objetivamente, la comisión está de acuerdo, pero no así con los que se evaluaron subjetivamente por una conducta o por un rechazo a su presencia”, sostuvo el mandamás del fútbol chileno.

Ante aquella respuesta es que Diego Rivarola no esperó a dar su opinión y cuestionó los dichos de Milad. El ex delantero de Universidad de Chile sostuvo que la explicación fue algo engorrosa y no logró comprender.

“Perdón, pero no entendí esa parte ¿cómo va a estar evaluado mal subjetivamente? O sea ¿los que estaban evaluados subjetivamente para ustedes estaban bien y otros no? Eso suena un poco raro, no logro entender”, dijo 'Gokú'.

A lo que el presidente del ente rector de nuestro fútbol prestó una contra-respuesta dura contra el ex atacante. “No, yo no sé si usted escucha mal o tiene comprensión auditiva”.

El presidente de la ANFP sostuvo un fuerte diálogo con el ídolo azul | Foto: Agencia UNO

Sin embargo, la situación no quedó allí y la conversación subió algo de tono. El ahora panelista de ESPN apuntó con todo a Milad y le objetó que era poco claro para entregar sus declaraciones.

“Es que usted dice que la información a nosotros nos llega a medias. Primero, los que están encargados de dar información son ustedes y nunca hablan, entonces es difícil tener muchas veces las cosas claras. Obviamente nos da para especular por muchas cosas porque ustedes no son claros. Incluso te estamos escuchando y sigues siendo poco claro para muchas cosas”, manifestó el ídolo azul.

Pero Milad no se aguardó allí y respondió. “Bueno, será tu posición, yo estoy explicando. Si tú no entiendes lo que digo será tu problema. Yo estoy explicando acorde a las cosas”, a lo que Rivarola agregó “Es que quiero entender con claridad las cosas", pero el dirigente le replicó. “Cuando uno ve de otro sector o de otra posición las cosas, claro que no se entienden”.

Rivarola continuó y le dejó en claro a su contendor que ha estado en varias formas ligado al fútbol y que aquello lo ha llevado a tener distintas visiones de cómo se desarrolla la disciplina.

“La verdad que uno por suerte ha tenido muchas posiciones, no una sola como a lo mejor te tocó a ti. Por suerte he estado dentro de una cancha, afuera de ella y ahora estoy acá, lo veo de muchos lados, por eso tengo un análisis un poco distinto”, dijo Rivarola.

Finalmente, Milad le contestó con todo. "Pero dirigente no has sido nunca y la posición de un dirigente es mucho más objetiva que la de un jugador” A lo que Rivarola sostuvo “no y tampoco lo voy a ser, gracias a Dios” y Milad cerró con “¿No? Que bueno, porque ahí entenderías muchas cosas”.