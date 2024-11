Harold Mayne-Nicholls sigue como parte activa del fútbol chileno. Aunque ahora en un rol más secundario como presidente de Trasandino, lejos de los primeros planos como en su paso por la ANFP. El ex presidente Federación de Fútbol de Chile se mostró crítico con el actual momento del balompié nacional.

“Respecto a lo que pasa en el fútbol chileno, siento que hay un tema que lamentablemente es una realidad. La estructura perdió el norte de alguna manera. Salir a culpar a alguien, me parece que es un exceso”, expresó en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura .

El directivo ve poca capacidad para cambiar el camino: “Si no somos capaces de darnos cuentas de que el momento que estamos viviendo no es el adecuado para dar pasos hacia adelante y así tomar las precauciones o los remedios o lo que sea para cambiar el rumbo, no llegamos a ninguna parte”.

También se refirió a cómo estaba la situación el 2023: “El año pasado a estas alturas estábamos con los Juegos todavía, estábamos un poquito desenfocados, pero si hubiésemos estado hablando de esto mismo el año pasado, teníamos los mismos puntos y el diagnostico era el mismo y la solución era la misma… la culpa es de los que me pasaron esto”

Mayne-Nicholls criticó unas palabras de Pablo Milad: “El otro día apareció una declaración que me pareció sencillamente increíble. Una declaración del presidente de la ANFP, que se molesta cuando uno dice estas cosas, pero es la realidad. Dice si yo hubiera tenido una generación dorada, también habría ganado y que se yo”.

“No es chas, chas (chasquido) y aparece. Mientras no tengamos la posibilidad real de hacer un diagnóstico en frío de la estructura, no de las personas, creo que vamos a seguir dando vueltas. Puede ser que mañana ganemos y vamos a resucitar todas las ilusiones, pero hay que ser realistas, el futbol chileno no mejora porque gane la selección. Tuvimos un Campeonato espectacular en su termino, el año pasado también fue espectacular y no mejora el futbol, porque son las estructuras las que tienen que mejorar”, añadió el directivo de paso exitoso por Quilin.

¿Qué dijo Pablo Milad sobre la Selección Chilena y la generación dorada?

Hace unas semanas el presidente de la ANFP concedió una entrevista a La Tercera, donde hizo una reflexión: “Uno trabaja acá por convicción y no por felicitación de la gente, porque uno como dirigente, no lo aplauden. Al contrario”.

Milad después se refirió a la Generación Dorada: “Me habría gustado tener una Generación Dorada; quizás me dirían que soy el mejor gestor de todo. Pero, ¿gestor de qué? ¿De los resultados? ¿De una selección que no formaste, que no fue con un programa de gobierno o mérito propio? Es un regalo también esto”.