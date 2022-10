Sebastián Miranda chocho con el bendito tanto de Junior Fernandes para la U: "El gol me lo debía desde el lunes. Quizás es el llamado a hacer los goles importantes"

Universidad de Chile consiguió durante esta jornada un triunfo de oro en el Estadio La Portada, en donde los ‘Azules’ en el cierre pudieron sumar tres puntos tras imponerse por 2-1 ante Deportes La Serena, en lo que era un duelo clave por la lucha de mantenerse en la categoría de honor en el fútbol chileno.

Tras lo que fue este duro partido, el entrenador de la ‘U’, Sebastián Miranda dialogó con los medios de comunicación para comentar la valiosa victoria de su equipo, en donde partió señalando que estos tres puntos tienen un sabor distinto al ser obtenidos en la agonía.

“Cuando se sufre, mayor es el goce. En este club estamos acostumbrados a eso. El año pasado también fue así. Hoy tenemos un envión anímico importante, por lo que significa alejarse del fondo mientras se acerca el final de torneo”, partió señalando Miranda.

Dentro de lo que fue esta agónica victoria, el DT de los ‘Azules’ tuvo palabras para lo que fue el partido de Junior Fernandes, a quien destacó por ser el héroe de la jornada para la U y reveló que este tanto se lo debía desde el pasado partido.

La U consiguió una importante victoria | Foto: Agencia Uno

“Es un jugador que no ha encontrado el nivel futbolístico que lo llevó a tener una gran carrera. Pero trabaja todos los días y me costó dejarlo afuera. El gol me lo debía desde el lunes. Quizás es el llamado a hacer los goles importantes en la U”, apuntó.

Siguiendo en los análisis individuales, el profe de los ‘Azules’ salió al paso de la sequía que ha llevado el capitán, Ronnie Fernández, a quien, a pesar de no estar de amigo con el gol, lo considera importante para el armado de los ataques de la U y destaca sus ganas de siempre querer aportar dentro del equipo.

“Cumple un rol muy importante, tanto en el camarín, como en la cancha. Tiene mis respetos. Hace un sacrificio tremendo. No ha hecho goles porque no le hemos generado los espacios. Además, arrastra un problema en el tobillo, pero siempre quiere estar”, explicó en conferencia.

Finalmente, Miranda fue consultado sobre lo que será el partido de mitad de semana que deberá afrontar ante Universidad Católica por los cuartos de final de Copa Chile, en donde contesto de manera simpática “Déjenme descansar un rato, disfrutar. Después analizaremos el partido del jueves”, señaló entre risas.